To, ile masz wzrostu ma znaczenie. W numerologii mówi wiele o Tobie. Takie osoby są cały czas zazdrosne i nie potrafią zaakceptować sukcesów innych

Numerologiczna cyfra wyliczana ze wzrostu. Ukryta wiedza o nas samych

Numerologia to dziedzina ezoteryki, której początki przypisywanie są starożytnemu Egiptowi, Indiom oraz Bliskiemu Wschodowi. Kapłani od tysięcy lat próbowali się doszukiwać ukrytego znaczenia w otaczających nas liczbach. Boska symetria i przepowiadania przyszłości ze skompilowanych wyliczeń traktowano jako element nauki. Dzisiaj numerologia to obok horoskopów najpopularniejsza część astrologii. Magiczne znaczenie liczb możemy wyczytać ze wszystkiego, co nas otacza. W numerologii znaczenie ma numer mieszkania, data urodzenia, a nawet nasz wzrost. Zobacz, co Twój wzrost mówi w numerologii.

Jak obliczyć numerologiczną cyfrę ze swojego wzrostu?

Zasada wyliczania numerologicznej cyfry wzrostu jest bardzo prosta. Wystarczy, że dodasz do siebie poszczególne cyfry. Jeżeli wyjdzie Ci dwucyfrowa liczba dodaj cyfry ponownie do siebie. Jak już znasz swoją numerologiczną cyfrę to teraz sprawdź, co ona oznacza.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 1

Jesteś silną osobą, która jest mocno nakierowana na sukces. W życiu pragniesz pokazać innym swoją wartość i nie boisz się podejmować nowych wyzwań. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Jesteś pracowity i ambitny.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 2

Jesteś pełen skrajności. Twoje życie wypełnione jest rożnymi emocjami. Zawsze widzisz dobre i złe strony. Kierujesz się przede wszystkim logiką i zawsze, wszystko twardo analizujesz.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 3

To cyfra, która symbolizuje artyzm oraz boską kreatywność. To także tendencje do manipulacji i wykorzystywania innych ludzi tylko po to, by osiągnąć własny sukces.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 4

Jesteś człowiekiem bardzo sprawiedliwym i nie wykorzystujesz innych. Bliscy chętnie proszą Cię o rady i słuchają Twoich opinii. W życiu liczy się dla Ciebie poczucie dobrze wykonanej pracy. Twardo stąpasz po ziemi i nie bujasz w obłokach.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 5

Jesteś wolnym ptakiem. Cenisz sobie niezależność oraz nie lubisz być kontrolowany. Najlepiej czujesz się sam ze sobą i potrafisz docenić chwile samotności. Lubisz naturę i dobrze odnajdujesz się w jej bliskim sąsiedztwie.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 6

Ta cyfra to symbol wiecznego optymizmu. Jesteś radosną osobą, dla której szklana zawsze jest w połowie pełna. Bywasz jednak naiwny i czasem zbyt szybko ufasz innych ludziom. Zdarza się, że Cię ranią i wykorzystują.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 7

Uchodzisz za osobę przemądrzałą, która zawsze chce mieć ostatnie słowo. Nie tolerujesz sprzeciwu oraz nie potrafisz przyznać się do błędu.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 8

Jesteś pracowitą pszczółką. Wiesz, że na sukces trzeba zapracować i nie boisz się ubrudzić sobie rąk. Zawsze zgłaszasz się na ochotnika do najtrudniejszych obowiązków i nie boisz się porażek. Wyciągasz z nich lekcje i zdobywasz doświadczenie.

Numerologiczna cyfra wzrostu: 9

Jesteś osoba rodzinną, dla której bliscy są najważniejsi. Umiesz się poświęcasz dla innych i dbasz o domowe ognisko. Jesteś kochający oraz lojalny.

