Rewolucja w codziennej pielęgnacji włosów

Formuła opracowana z myślą o nowoczesnych kobietach łączy naukę, skuteczność i codzienną wygodę. Od teraz codzienne dbanie o włosy i paznokcie wchodzi na jeszcze wyższy poziom.

Dermena Intensive to suplement diety w postaci poręcznych saszetek – do wypicia bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie – który wspiera włosy i paznokcie od wewnątrz.

W składzie znajdziemy:

aż 8 g hydrolizowanego kolagenu

cynk – pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie

witaminę B5

witaminę B6 - zapewnia prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny. Cysteina jest aminokwasem, stanowiącym jeden z podstawowych składników keratyny, głównego budulca włosów i paznokci.

To jednak nie tylko mocny skład, ale też przyjemność stosowania. Dermena Intensive ma delikatny malinowy smak, nie zawiera glutenu ani cukru, dzięki czemu mogą po niego sięgać również osoby z nietolerancjami pokarmowymi, a po konsultacji z lekarzem – także kobiety w ciąży czy osoby po chemioterapii.

Co najważniejsze – działa. Aż 99% badanych po miesiącu stosowania potwierdziło:

Włosy stały się grubsze i mocniejsze

Jest ich więcej

Są bardziej lśniące i miękkie

Dermena Intensive to nasza odpowiedź na potrzeby kobiet poszukujących nie tylko skutecznych, ale i wygodnych rozwiązań w pielęgnacji. Chcemy przypominać, że każda z nas może być ekspertką w dbaniu o swoje włosy – mówi przedstawicielka marki.

Marka Dermena holistycznie łączy działanie zewnętrzne z odpowiednio zbilansowanym wsparciem od wewnątrz. To kompleksowa strategia dla tych, którzy chcą wzmacniać strukturę włosów i paznokci oraz poradzić sobie z problemem wypadania.

Nowość jest dostępna w aptekach stacjonarnych i online.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, który nie może zastępować zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.