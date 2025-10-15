Rewolucja w codziennej pielęgnacji włosów

Formuła opracowana z myślą o nowoczesnych kobietach łączy naukę, skuteczność i codzienną wygodę. Od teraz codzienne dbanie o włosy i paznokcie wchodzi na jeszcze wyższy poziom.
Dermena Intensive to suplement diety w postaci poręcznych saszetek – do wypicia bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie – który wspiera włosy i paznokcie od wewnątrz.
W składzie znajdziemy:
- aż 8 g hydrolizowanego kolagenu
- cynk – pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie
- witaminę B5
- witaminę B6 - zapewnia prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny. Cysteina jest aminokwasem, stanowiącym jeden z podstawowych składników keratyny, głównego budulca włosów i paznokci.
To jednak nie tylko mocny skład, ale też przyjemność stosowania. Dermena Intensive ma delikatny malinowy smak, nie zawiera glutenu ani cukru, dzięki czemu mogą po niego sięgać również osoby z nietolerancjami pokarmowymi, a po konsultacji z lekarzem – także kobiety w ciąży czy osoby po chemioterapii.
Co najważniejsze – działa. Aż 99% badanych po miesiącu stosowania potwierdziło:
- Włosy stały się grubsze i mocniejsze
- Jest ich więcej
- Są bardziej lśniące i miękkie
Dermena Intensive to nasza odpowiedź na potrzeby kobiet poszukujących nie tylko skutecznych, ale i wygodnych rozwiązań w pielęgnacji. Chcemy przypominać, że każda z nas może być ekspertką w dbaniu o swoje włosy – mówi przedstawicielka marki.
Marka Dermena holistycznie łączy działanie zewnętrzne z odpowiednio zbilansowanym wsparciem od wewnątrz. To kompleksowa strategia dla tych, którzy chcą wzmacniać strukturę włosów i paznokci oraz poradzić sobie z problemem wypadania.
Nowość jest dostępna w aptekach stacjonarnych i online.
Suplement diety jest środkiem spożywczym, który nie może zastępować zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.