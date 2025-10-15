Rewolucja w codziennej pielęgnacji włosów

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-10-15 9:05

Zdrowe, gęste i lśniące włosy to marzenie wielu z nas – a teraz może stać się codziennością dzięki nowemu suplementowi diety Dermena Intensive, który właśnie dołączył do portfolio znanej i cenionej marki Dermena.

Dermena Intensive

Autor: Shutterstock/ Materiały prasowe

Formuła opracowana z myślą o nowoczesnych kobietach łączy naukę, skuteczność i codzienną wygodę. Od teraz codzienne dbanie o włosy i paznokcie wchodzi na jeszcze wyższy poziom.

Dermena Intensive to suplement diety w postaci poręcznych saszetek – do wypicia bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie – który wspiera włosy i paznokcie od wewnątrz.

W składzie znajdziemy:

  • aż 8 g hydrolizowanego kolagenu
  • cynk – pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie
  • witaminę B5
  • witaminę B6 - zapewnia prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny. Cysteina jest aminokwasem, stanowiącym jeden z podstawowych składników keratyny, głównego budulca włosów i paznokci.

To jednak nie tylko mocny skład, ale też przyjemność stosowania. Dermena Intensive ma delikatny malinowy smak, nie zawiera glutenu ani cukru, dzięki czemu mogą po niego sięgać również osoby z nietolerancjami pokarmowymi, a po konsultacji z lekarzem – także kobiety w ciąży czy osoby po chemioterapii.

Co najważniejsze – działa. Aż 99% badanych po miesiącu stosowania potwierdziło:

  • Włosy stały się grubsze i mocniejsze
  • Jest ich więcej
  • Są bardziej lśniące i miękkie

Dermena Intensive to nasza odpowiedź na potrzeby kobiet poszukujących nie tylko skutecznych, ale i wygodnych rozwiązań w pielęgnacji. Chcemy przypominać, że każda z nas może być ekspertką w dbaniu o swoje włosy – mówi przedstawicielka marki.

Marka Dermena holistycznie łączy działanie zewnętrzne z odpowiednio zbilansowanym wsparciem od wewnątrz. To kompleksowa strategia dla tych, którzy chcą wzmacniać strukturę włosów i paznokci oraz poradzić sobie z problemem wypadania.

Nowość jest dostępna w aptekach stacjonarnych i online.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, który nie może zastępować zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Dermena Intensive

Autor: Dermena Intensive/ Materiały prasowe
