Rewolucja w świecie pielęgncji przeciwzmarszczkowej. Pierwszy taki kosmetyk na rynku

Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa, czyli jaka?

Pielęgnacja anti-aging to kompleksowe podejście, które ma na celu spowolnienie widocznych oznak starzenia się skóry, takich jak zmarszczki, utrata jędrności czy nierówny koloryt. Kluczowym elementem jest codzienne nawilżanie, które pomaga utrzymać elastyczność i barierę ochronną skóry, zapobiegając jej wysuszeniu i powstawaniu drobnych linii. Niezwykle ważna jest również ochrona przed promieniowaniem UV, dlatego regularne stosowanie kremów z filtrem SPF jest absolutną podstawą, niezależnie od pogody. Słońce jest jednym z głównych czynników przyspieszających starzenie się skóry, prowadząc do fotostarzenia i degradacji kolagenu.

Skuteczna rutyna anti-aging często obejmuje składniki aktywne, takie jak retinoidy, które stymulują odnowę komórkową i produkcję kolagenu, witaminę C, silny antyoksydant rozjaśniający skórę i chroniący przed wolnymi rodnikami, oraz peptydy, wspomagające syntezę białek strukturalnych skóry. Ważne jest, aby pielęgnacja była konsekwentna i dopasowana do indywidualnych potrzeb skóry, a także uzupełniona zdrowym stylem życia, obejmującym odpowiednią dietę, nawodnienie i unikanie używek, które mogą negatywnie wpływać na kondycję cery.

Rosnące zainteresowanie retinoidami, nurt skin longevity oraz coraz większa potrzeba świadomej, zaawansowanej pielęgnacji sprawiają, że konsumenci poszukują kosmetyków łączących skuteczność z kompleksowym podejściem do potrzeb skóry. Odpowiedzią BasicLab jest nowa rutyna anti-aging, która zestawia intensywną stymulację z regeneracją i wsparciem bariery hydrolipidowej.

Stymulujące serum intensywnie odnawiające

Innowacyjne na skalę światową serum do twarzy łączące retinol, retinal i Adapinoid®. Formuła zawiera 0,3% retinolu, 0,15% retinalu oraz 0,5% estru kwasu adapalenowego (Adapinoid®).

Połączenie trzech komplementarnych form retinoidów sprawia, że jest to wszechstronny dermokosmetyk o szerokim spektrum działania. Serum intensywnie przyczynia się do zwiększenia gęstości skóry i widocznie unosi owal twarzy. Dodatkowo redukuje widoczność porów, niedoskonałości i zmarszczek, a także wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt.

Autor: BasicLab/ Materiały prasowe

Pierwsze w Polsce Stymulujące serum pod oczy i na powieki na noc z Adapinoidem®

Formuła została opracowana z myślą o intensywnej pielęgnacji delikatnej okolicy oka, dla osób z pierwszymi oznakami starzenia w okolicy oczu czy utratą jędrności. Zawiera 0,1% estru kwasu adapalenu, 1,5% DMAE oraz peptydy biomimetyczne. Serum intensywnie napina, wygładza i redukuje widoczność zmarszczek, a także zapewnia efekt liftingu powieki i rozjaśnienie okolicy pod oczami.

Autor: BasicLab/ Materiały prasowe

Regenerująca maska całonocna do twarzy, szyi i dekoltu

Maska stanowi regeneracyjne uzupełnienie kuracji retinoidowej, wspierając skórę w czasie nocnego odpoczynku, jak również w codziennej pielęgnacji. Jej składniki aktywne to 5% fitosteroli, 2% colostrum oraz ceramidy, które wspierają odbudowę i wzmocnienie bariery hydrolipidowej, redukują suchość, szorstkość i uczucie ściągnięcia oraz pomagają ukoić podrażnienia.

Dodatkowo maska została wzbogacona o składnik chłodzący o udowodnionym działaniu redukującym dyskomfort po stosowaniu retinolu*. Dzięki temu dermokosmetyk idealnie sprawdza się do stosowania podczas kuracji retinoidami, a także dla osób z zaburzoną barierą BHL, czy w trakcie kuracji dermatologicznych i kosmetologicznych.