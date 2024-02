Romantyczne i kwiatowe perfumy na wiosnę 2024. Te zapachy sprawią, że poczujesz miód w sercu i lekkość zmysłów. Top 5 zapachów na ciepłe i słoneczne dni

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji

Perfumy na wiosnę 2024. Top 5 zapachów z Sephory

Wiosną nie tylko przyroda budzi się do życia. W świecie perfum wiosna to czas kwiatowych i owocowych aromatów. Idealnie pasują one do wiosennych stylizacji i romantycznego nastroju. Wiosną rezygnujemy z ciężkich kompozycji zapachowych na rzecz lekkości i powabności. Wiosenne perfumy to swoista obietnica ciepłych wieczorów i spacerów skąpanych w słonecznych promieniach. W perfumeriach Sephora znajdziesz szeroki wybór idealnych zapachów. Sephora oferuje luksusowe zapachy, które nie tylko utrzymają się na skórze przez wiele godzin, ale także będą czymś więcej niż klasycznym dodatkiem. Zobacz, jakie perfumy z Sephory skradły nasze serca w tym sezonie?

YVES SAINT LAURENT Black Opium Over Red - Woda perfumowana dla kobiet

Black Opium Over Red to uzależniająca woda perfumowana, która rozpala zmysły.Black Opium Over Red to kontynuacja kultowej linii Black Opium, która właśnie świętuje swoje 10-lecie. Black Opium Over Red łączy w sobie charakterystyczne dla linii zapachy, takie jak kawa, białe kwiaty oraz zmysłowa wanilia, z nieoczekiwanym zapachem soczystej wiśni. Dzięki temu zapach jest energetyzujący, kuszący i uwodzicielski. Jest doskonałym wyborem na wieczorne wyjścia i randki. Oprócz tego woda perfumowana YSL Black Opium Over Red zamknięta jest w wyjątkowym, hipnotyzującym flakonie, który przyciąga wzrok swoją głęboką czernią z czerwonymi refleksami.

i Autor: Materiały prasowe YSL

GUERLAIN Aqua Allegoria Florabloom Forte - Woda Perfumowana

Zapach przedstawiający uzależniającą mieszankę tuberozy o zachodzie słońca, zmysłowej róży stulistnej z Grasse oraz rozgrzewających nut intensywnie pudrowych akordów fiołka i irysa, której nie da się oprzeć. Ten niezwykle bogaty, wielobarwny bukiet podkreślają odważne nuty drzewa sandałowego i aksamitnego mchu. Ta kompozycja, zainspirowana rzadkim zjawiskiem przyrodniczym znanym jako kwitnienie pustyni (ang. superbloom), przywołuje na myśl wielobarwne dywany pustynnych kwiatów, które tak spektakularnie ożywają po obfitych opadach deszczu.

i Autor: Materiały prasowe GUERLAIN

VIKTOR & ROLF Flowerbomb Tiger Lily - Eau de Parfum

Woda perfumowana Flowerbomb Tiger Lily to ciepły, słoneczny zapach, który przeniesie Cię do gorącej tropikalnej puszczy. Zapach otwiera się słonecznym wybuchem akordu mleka kokosowego. W sercu leży słoneczny kwiatowy bukiet skupiony wokół egzotycznego akordu tygrysiej lilii, nadający zapachowi dziki aspekt. Uzależniający akord mango otacza ciepłą bazę benzoesu, zapewniając palącą, gorącą zmysłowość. Idealny zapach dla nieokiełznanej kobiety. Kobiety, która w pełni obejmuje swoją zmysłową kobiecość. Uwolnij moc dzikiej lilii tygrysiej z Flowerbomb Tiger Lily, symbolu pewności siebie, i pozwól wybrzmieć swojej zmysłowości.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

BURBERRY Her Petals Limited Edition - Woda perfumowana

Zapach ten zawiera owocowe nuty gourmand podkreślone kobiecym aromatem owoców jagodowych oraz kwiatowymi akordami fiołka i jaśminu. Dzięki drzewnym i kremowo-ambrowym nutom w bazie, kompozycja ta pozostawia po sobie bogaty, hipnotyzujący ślad. Zapach umieszczono we flakonie inspirowanym egzemplarzami archiwalnymi, ozdobionym swobodnie unoszącymi się różowymi płatkami. Zapach dostępny na wyłączność w Sephorze.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

ARMANI My Way Nectar - Woda perfumowana dla kobiet

Soczysta gruszka i kremowa tuberoza - Intensywny i orzeźwiający zapach dla kobiet - Połączenie kuszącej tuberozy i soczystej gruszki - Wizja nieskrępowanej i spontanicznej kobiety Wybierz nową wodę perfumowaną My Way Nectar i daj się porwać w zmysłową podróż do świata Giorgio Armani. Otul się wyjątkowym, kwiatowo-owocowym zapachem. Poczuj się swobodnie, pewnie i seksownie. My Way Nectar to doskonała synergia świeżych, owocowych aromatów z kuszącymi zapachami kwiatów.

i Autor: Materiały prasowe Armani