Romantyczne perfumy z Lidla pachną jak legendarny zapach Diora. Zdaniem wielu to idealny zamiennik. Za kilkanaście złotych otrzymasz obietnicę romansu/. Perfumy, które otulają zmysły

Promocje w Lidlu. Te perfumy pachną jak kultowy zapach Diora, a kosztuję kilkanaście złotych

Perfumy kojarzą się z luksusem. Nie bez powodu uważane są za najbardziej ekskluzywny dodatek. Legendarne flakony od największych marek potrafią kosztować setki, a nawet tysiące złotych. Na szczęście, na rynku coraz więcej dostępnych jest zapachów w bardziej przystępnych cenach, które jakością nie odbiegają markowych perfum. Okazuje się, że nawet w Lidlu oraz Biedronce znajdziesz rewelacyjnie wody perfumowane, które z pewnością zasługują na uwagę. Jeżeli szukasz kompozycji zapachowej, która będzie przypominała znany zapach Dior J’adore to koniecznie musisz przetestować Suddenly Lovely, które znajdziesz w Lidlu.

Suddenly Lovely w Lidlu kosztują około 15 zł i do złudzenia przypominają Dior J’adore. Suddenly Lovel to damska woda perfumowana o owocowo-kwiatowych akordach. To obietnica kolejnego spotkania i nuta pełna romantycznych uniesień. Jest to zapach dla nowoczesnych kobiet, które lubią wyróżniać się z tłumu. Nuty gruszki, melona, brzoskwini oraz mandarynki dodadzą energii, zaś romantyczna bergamotka, róża oraz fiołek otulą zmysły kwiatowymi wibracjami. Suddenly Lovely z Lidla to kuszący zapach, który może skraść Twoje serce.

