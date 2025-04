Rossmann rozdaje bardzo ważne kremy za darmo! Każdy powienien je mieć! Promocje w Rossmannie

Promocje w Rossmannie

Dermatolodzy uczulają, że słońce emituje promieniowanie oddziałujące na ludzką skórę przez cały rok, nawet gdy pogoda nie jest dotkliwie słoneczna. Stąd zaleca się stosowanie ochrony przeciwsłonecznej niezależnie od pogody czy pory roku. To istotne nie tylko dla zachowania młodzieńczego wyglądu skóry, ale także zdrowia. Regularne stosowanie kosmetyków z filtrem SPF powinno stać się stałym elementem codziennej pielęgnacji.

Przed promieniowaniem UV powinno się chronić całe ciało. Oczywiście w szczególności twarz i dłonie, czyli te części ciała, które są najczęściej odsłonięte i najbardziej narażone na działanie promieni słonecznych. To właśnie tam skóra najszybciej wykazuje oznaki starzenia.

Promocją 1+1 na kosmetyki z filtrem UV objętych są setki produktów. Wybierz najlepiej dopasowane do twoich potrzeb w swojej ulubionej drogerii lub pod tym linkiem. Oferta obowiązuje do 30 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.