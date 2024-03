Różane perfumy na wiosnę. Nowe, zapachowe uzależnienie, które uwiedzie Cię zapachem

Zamiast do ciasta, mieszam z oliwą i nakładam na twarz. Odmładzająca maseczka działa na zmarszczki niczym żelazko. Gładka i młoda cera. Domowa maseczka na zmarszczki

La vie est belle Rose Extraordinaire ujawnia piękno jedynego w swoim rodzaju kwiatu łączącego trzy różne różane esencje. Każda z nich wnosi do kompozycji unikalną osobowość. Odważny, bezprecedensowy charakter zapachu jest wzmocniony przez unikalny projekt flakonu: zainspirowany ideą róży rozkwitającej wewnątrz kultowego kryształowego uśmiechu, łączy naturę oraz kunszt artysty w obiekt o zachwycającej urodzie.

La vie est belle Rose Extraordinaire to idealny prezent dla wyjątkowych kobiet z okazji Dnia Matki. Prezentując piękno i czystość róży w pełnym rozkwicie, zaprasza nas do podążania własną drogą do szczęścia i pozwala rozkwitnąć na podobieństwo kwiatu.

Niezwykłe spojrzenie na kultowy kwiat Lancôme

“W La vie est belle Rose Extraordinaire zachowaliśmy kluczowy kod La vie est belle: irys gourmand. Zinterpretowaliśmy go jednak w nowy sposób. Chcieliśmy bowiem, aby był jaśniejszy, bardziej nowoczesny i przesycony magią” - Anne Flipo.

La vie est belle Rose Extraordinaire to bogaty, kwiatowo ambrowo-drzewny zapach współtworzony przez Mistrzów Perfumiarstwa IFF: Anne Flipo, Dominique’a Ropiona i Caroline Dumur. Kompozycja uwydatnia sygnaturę oryginalnej wody perfumowanej dzięki synergii trzech unikalnych róż: świeżej i roślinnej wody różanej, bogatego i zmysłowego absolutu róży damasceńskiej oraz akordu róży kosmicznej, czyli uprawianej w środowisku o zerowej grawitacji. Stworzona we współpracy z NASA, niezwykła nuta wzbogaca symboliczny kwiat Lancôme w zupełnie inne oblicze, ujawniając jego czystość i blask.

Zobacz także: Wklepuje to w skórę zanim spryskam się perfumami. Mężczyźni dopytują się, czym tak ładnie pachnę. Oto mój sekretny sposób na przedłużenie trwałości perfum

"Ozonowe aspekty róży kosmicznej nadają kwiatowemu sercu nowy wymiar. To doprawdy coś wyjątkowego", mówi Caroline Dumur. Łącząc piękno natury z innowacyjną przyszłością, trzy róże tworzą nowe kwiatowe uzależnienie. Zgodnie z tożsamością naszego kultowego zapachu, La vie st belle Rose Extraordinaire otwiera wybuch naturalności: akord zielonej łodygi, któremu wtóruje pikantna bergamotka, rozświetla kwiatowe serce. Nutom bazy, gdzie królują charakterystyczne dla La vie est belle akordy gourmand, towarzyszy aksamitna elegancja mchu i drzewny dodatek ambroksanu. "Wybraliśmy mech i ambroksan ze względu na ich otulający efekt”, wyjaśnia Dominique Ropion. “Wnoszą one do La vie est belle powiew nowości, tworząc niezwykle złożoną, ciepłą bazę”. Odważne spotkanie natury i innowacji: ikona perfumiarstwa La vie est belle Rose Extraordinaire, celebruje z pionierską wizją sławę królowej kwiatów.

Kwiat zamknięty w szkle

Niezwykły zapach wymaga niezwykłego flakonu. Odzwierciedlając kreatywną śmiałość La vie est belle Rose Extraordinaire, emblematyczny "kryształowy uśmiech" zaprojektowany przez Catherine Krunas jest nową deklaracją. W kultowym flakonie La vie est belle rozkwita kwiat... La vie est belle Rose Extraordinaire uosabia doskonałość rzemiosła Lancôme. To miłosne spotkanie emblematycznego kwiatu marki z jednym z jego najbardziej kultowych flakonów, zaprojektowanym po raz pierwszy w 1949 roku. Zainspirowane płatkami kwitnącej róży, gradientowe płatki w kolorze od białego do jasnoróżowego, ozdobione połyskującymi drobinkami, podkreślają wyjątkowość kreacji. Drogocenny kryształ, wypełniony esencją szczęścia. Prezent - talizman dla wyjątkowych kobiet.

Uśmiech kwiatu

W najnowszej kampanii La vie est belle zobaczymy Julię Roberts, Penélope Cruz i Lily Collins. Pełne radosnego spełnienia uśmiechy ambasadorek Lancôme znajdują odbicie zarówno w kultowym, kryształowym flakonie jak i rozkwitającej na nim róży. La vie est belle Rose Extraordinaire celebruje pozytywną kobiecą postawę i zachęca do sięgania po szczęście, w przeświadczeniu o własnej wyjątkowości.

i Autor: Materiały prasowe La vie est belle Rose Extraordinaire

i Autor: Materiały prasowe La vie est belle Rose Extraordinaire

i Autor: Materiały prasowe La vie est belle Rose Extraordinaire