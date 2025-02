Rozświetlaj i odmładzaj spojrzenie. Ten kosmetyk to hit w makijażu!

Konferencja “O chorowaniu po ludzku” to przestrzeń wsparcia, wiedzy i inspiracji dla osób chorujących przewlekle, ich bliskich oraz specjalistów

Skóra sucha i skóra odwodniona to nie to samo. Dermatolog wskazuje pielęgnację z Mixą

Wygładzone i lekko rozświetlone spojrzenie to podstawa w makijażu, nieważne czy mowa o lekkim, dziennym, czy wieczorowym nieco cięższym makeupie. Dobry korektor pod oczy nie tylko zniweluje cienie pod oczami i rozjaśni tę okolicę, ale również sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą i pełną energii. Skóra pod oczami jest bardzo cienka i podatna na wszelkie uszkodzenia i podrażnienia. Ważne zatem, by korektor dodatkową jej nie obciążał i nie podkreślał suchych skórek i zmarszczek.

SEPHORA COLLECTION Best Skin Ever – Mocno kryjący korektor o naturalnym wykończeniu

Korektor pod oczy Best Skin Ever NATYCHMIAST nadaje skórze wokół oczu perfekcyjny wygląd. Jego mocno kryjąca formuła tworzy efekt drugiej skóry. Skutecznie koryguje, tuszuje i wygładza cienie, tworząc naturalne wykończenie. Formuła jest trwała, pozostaje na swoim miejscu i nie gromadzi się w zmarszczkach. Aż do wieczora spojrzenie jest świeże i wypoczęte.

i Autor: materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION Best Skin Ever Glow Anticernes - Rozświetlający korektor

Stosowany jako korektor, rozświetla ciemne obszary i ukrywa cienie już od pierwszej aplikacji. Jako korektor rozmywa niedoskonałości i wygładza strukturę skóry. Koryguje oznaki zmęczenia, sprawia że kontur oka jest wygładzony, a cera wydaje się podniesiona i bardziej wypoczęta. Jego ultra delikatna i lekka konsystencja nie jest wyczuwalna na skórze i pozwala na średnie krycie, które można regulować dla uzyskania promiennego i jednolitego rezultatu.