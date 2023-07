Rozświetlenie, wygładzenie i skóra pełna witalności. Jak to osiągnąć?

Kiedy wydaje nam się, że na rynku beauty widzieliśmy już wszystko to nagle pojawia się marka, która udowadnia, że przed nami jeszcze wiele do odkrycia. Taką perełką jest Drunk Elephant. Ich kosmetyki to prawdziwe hity, w których zakochały się gwiazdy z całego świata, między innymi Jennifer Aniston przyznaje, że kocha produkty Drunk Elephant. Marka słynie z wykorzystania wyłącznie składników, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie skóry lub wspierają działanie ich receptur. Założycielka marki Tiffany Masterson opracowała "zakazaną szóstkę:", czyli produkty, których nasza skóra nie lubi i nie uświadczymy jej w kosmetykach Drunk Elephant. Mowa o: alkoholach podrażniających i wysuszających skórę, silikonach, chemicznych filtrach słonecznych, substancjach zapachowych oraz barwnikach i olejkach eterycznych. Z okazji tego szczęśliwego roku Drunk Elephant w Polsce przygotowaliśmy dla Was zestawienie bestsellerów marki. Prawdziwy miłośnik pielęgnacji musi powinien je znać!

Zobacz także: Zagadka logiczna, która zdradzi największą zaletę Twojego umysłu. To, co widzisz na obrazku ujawni Twoją największą potęgę. Psychotest obrazkowy, w którym nie da się oszukiwać

Drunk Elephant Bouncy Brightfacial

Kojący dla skóry kwas azelainowy i złuszczający kwas salicylowy współpracują ze sobą, korygując wygląd wyprysków i przebarwień, jednocześnie poprawiając strukturę i koloryt skóry. Kompleks rozjaśniający z trzema przeciwutleniaczami bierze na celownik ciemne plamy, przebarwienia, widoczne oznaki fotouszkodzeń i ślady po trądziku, aby nadać skórze zdecydowanie bardziej promienny i rozświetlony wygląd. Nawilżające oleje roślinne – marula, chia, fermentowana zielona herbata i pestki dyni – uzupełniają niedobory skóry, a ceramidy, niacynamid, tokotrienole i kwasy tłuszczowe wzmacniają i wspierają zdrową barierę skórną. Wszystko to daje w efekcie jaśniejszą, czystszą i lepszą skórę, a tym samym lepszy nastrój. Zastosuj 2-3 pompki jako ostatni krok codziennej lub nocnej rutyny. Można ją również mieszać z dowolnym serum lub kremem nawilżającym Drunk Elephant. Pamiętaj, aby w ciągu dnia uzupełnić ją kremem przeciwsłonecznym o szerokim spektrum działania.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

Drunk Elephant C-Firma Fresh Day

C-Firma™ Fresh Day Serum zostało zaprojektowane tak, aby było mieszane przez Ciebie przed pierwszym użyciem, co maksymalizuje siłę działania jego delikatnych (ale potężnych) składników, zachowując jednocześnie świeżość formuły. To rewolucyjne serum z witaminą C jest wypełnione potężnym kompleksem przeciwutleniaczy składającym się z 15% kwasu l-askorbinowego, 0,5% kwasu ferulowego i 1% witaminy E, dzięki czemu cera staje się jaśniejsza, bardziej jędrna i ma bardziej wyrównany koloryt. Dzięki zawartości ekstraktu z fermentu dyniowego oraz krzyżowego polimeru hialuronianu sodu, C-Firma™ pomaga enzymatycznie rozpuścić martwe komórki naskórka, jednocześnie nawilżając i kojąc skórę. Rezultatem jest zauważalnie zmniejszony wygląd oznak starzenia i fotouszkodzeń - zastąpiony niesamowitym blaskiem i rozświetleniem.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT O-Bloos Rosi Drops

Lekko brzoskwiniowo-różowy odcień rozświetla twarz, a odżywcza mieszanka olejków bogatych w kwasy omega i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają barierę skóry, pozostawiają skórę miękką i ukojoną. O-Bloos™ ​​(O jak omega) nadaje skórze piękny zaróżowiony wygląd, którego tajemnicy nikt nie pozna. Trwała, lekko zabarwiona formuła nadaje się do budowania i wygładza większość odcieni skóry. Występuje w postaci skoncentrowanych kropli, które można mieszać z innymi produktami Drunk Elephant.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT - D-BRONZI SUNSHINE DROPS

To cudowny odżywczy olejek brązujący. Nadawany przez D-Bronzi muśnięty słońcem blask pochlebia każdej cerze. To prosty sposób, aby zyskać piękny wakacyjny odcień opalenizny bez przykrych konsekwencji. Surowe, nierafinowane kakao w proszku daje zastrzyk dobroczynnych dla skóry polifenoli, peptyd platynowy acety l tetrapeptide-17 wzmacnia, a chronopeptyd powiela antyoksydacyjne oddziaływanie witaminy D. Używaj go jako bronzera na mokro lub mieszaj z ulubionym podkładem

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant