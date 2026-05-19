Rozświetlona skóra prosto z domowego salonu. Gwiazdy pokochały ten domowy zabieg

Terapia światłem LED, czyli fototerapia, to metoda pielęgnacji skóry wykorzystująca różne długości fal światła do stymulowania procesów komórkowych. Każdy kolor światła penetruje skórę na inną głębokość i wywołuje odmienne reakcje biologiczne. Działa na zasadzie fotosyntezy – podobnie jak rośliny wykorzystują światło słoneczne do wzrostu, komórki naszej skóry absorbują energię świetlną, która przekształca się w energię komórkową, wspierając naturalne procesy naprawcze i regeneracyjne. Jest to metoda całkowicie bezbolesna i nieinwazyjna, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla bardziej agresywnych zabiegów.

Maski LED do domowego użytku stają się coraz popularniejsze. nic zatem dziwnego, że flagowa marka beauty tech - FOREO przygotowała także swoją. FAQ™ 201 to wyjątkowe urządzenie. Udowodniono, że terapia światłem LED, dostępnym w maskach FAQ 200 skutecznie działa w odwracaniu oznak starzenia się skóry, stymulując produkcję kolagenu, zmniejszając zmarszczki i przebarwienia spowodowane słońcem oraz nadając skórze odświeżony wygląd. Może także pomóc w redukcji stanów zapalnych, co przekłada się na zdrowszy wygląd cery. Aby osiągnąć pełne rezultaty warto, stosować maskę minimum 6-12 tygodni. Natomiast już po 2 tygodniach zauważymy widoczne zmiany.

Większość tego typu masek jest plastikowa i trudno dopasowuje się do twarzy. FAQ™ 201 jest sylikonowa, światło LED zlokalizowane jest na małych wypustkach. Urządzenie posiada włącznik zlokalizowany na czole, dzięki czemu obsługa FAQ™ 201 jest prosta. Co ważne, FAQ™ 201 wyposażone jest w ochronę oczu, co sprawia, że jest ono bezpieczne w użyciu. Program ustawiony jest na 15 minut, a po tym czasie urządzenie się wyłącza. To bezpieczna opcja dla osób, którym zdarza się zasypiać w ciągu dnia. Korzystanie z maseczki jest przyjemne i nie drażni ona skóry. Jedynie osoby z bardzo wrażliwą skórą mogą odczuwać niewielkie pieczenie. Po kilku użyciach maski ono mija.

Jakie efekty dają maski LED?

Skóra już po kilku użyciach staje się widocznie rozświetlona. Wygląda na wyspaną i wypoczętą. Zauważalna jest redukcja zaczerwienień oraz podrażnień. Skóra staje się napięta oraz pełna blasku. Regularne korzystanie z maski FAQ™ 201 pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień oraz drobnych zmarszczek. Maskę FOREO FAQ™ 201 zaleca się stosować około 3-4 razy w tygodniu. W jednej rutynie pielęgnacyjnej nie powinno się łączyć terapii światłem LED z kwasami, retinolami oraz witaminą C. Skóra może stać się wtedy bardziej podrażniona. Co ważne, FAQ™ 201 to jedno z wielu urządzeń marki FOREO, które nie powinno być myte pod bieżącą wodą. W zestawie znajdziesz specjalny spray do sylikonu, który usunie wszelkie zabrudzenia oraz bakterie z maski. FOREO w swojej ofercie ma także podobne maski na dłonie oraz na dekolt.

