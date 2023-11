Rumiane policzki na wyciągnięcie ręki. Ten trend w makijażu zdominuje wszystko

Pokoloruj jesień z nowymi produktami do pielęgnacji twarzy od marki Tutti Frutti. To kolorowe kosmetyki do bazowej pielęgnacji dopasowane do każdego typu cery. W linii tej znajdziesz produkty do mycia twarzy oraz kremy balansujące i rozświetlające.

Marką Axis-y to azjatycka pielęgnacja na wyciągnięcie ręki. Pielęgnacja skóry trądzikowej to nieustanne stawianie czoła problemom, jakimi zmaga się cera. Podwójny krem od Axis-y to odpowiedzi na wszystkie potrzebny. To duo, w którym znajdziesz krem nawilża oraz krem redukujący trądzik.

Marka Nivea w tym sezonie stawia na walkę z przebarwieniami. Ich kultowa linia Luminous 630 została właśnie wzbogacona o dwa nowe produkty. Jeden z nich to serum na przebarwienia potrądzikowe. W składzie znajdziesz między innymi kwas salicylowy. Druga nowość Nivea to serum na przebarwienia starcze. To podwójna moc do walki z procesami starzenia się skóry.

Idee Derm prezentuje kolekcje na najmłodszych. To bazowe, łagodne oraz nawilżające kosmetyki, które można stosować już od pierwszego dnia życia. Znajdziesz to kremu ochronne oraz balsamy pielęgnujące delikatna skórę dziecka.

Szukasz łagodnego balsamu dla dorosłych? Koniecznie wypróbuj ten od marki Mixa. To bezzapachowy produkt, który spełnia najwyższe wymagania. Koi, nawilża i regeneruje zniszczoną skórę.

Kiko Milano przedstawia swój rewelacyjny tint do ust oraz policzków. To kosmetyk, który delikatnie barwi skórę pozostawiając zniewalający róż. Aplikuj go gdzie chcesz i jak chcesz.