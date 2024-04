Rusza rekrutacja do kreatywnej społeczności Converse All Stars! Marka Converse realizuje misję spełniania artytycznych marzeń młodych, zdolnych

Nowa kolekcja UNIQLO x JW ANDERSON Wiosna/Lato 2024 to współczesna interpretacji brytyjskiej klasyki

Marka od lat aktywnie wspiera w rozwoju artystycznym zajawkowiczów i ambitnych, młodych ludzi. Ta społeczność to bezpieczna przestrzeń na wymianę myśli czy pasji i platforma do poznawania nowych inspirujących ludzi z Polski oraz z innych krajów zrzeszających grupy All Stars. Jako członek możesz nie tylko angażować się w rozwijające projekty i poznawać tajniki wiedzy branży kreatywnej, ale też po prostu przeżyć przygodę życia z ludźmi, których też napędzają podobne fascynacje.

Zobacz także: Odkryj sekretne właściwości ziół i pielęgnuj swoje naturalne piękno

Dzięki tej inicjatywie god.wifi, czyli Wiktoria Maciuk, wypuściła na rynek trzy klimatyczne single wraz z oprawą wizualną wprowadzającą widza w jej wyjątkowy świat. Klaudia Konarska wzięła przyrodę za przewodnika i stworzyła kolekcję ubrań, która nawiązuje do chłodu, ziemistości i przejmującego oblicza natury. Julia Słomkowska w ramach swojego projektu postanowiła wypuścić drukowany magazyn 4the20s, który ma być platformą dla wszystkich zapalonych twórczo dwudziestoparolatków. Trzy reprezentantki społeczności pokazały swoje prace na kameralnym wernisażu w Warszawie, gdzie zgromadziła się śmietanka branży kreatywnej.

W czasach, gdy kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństwa, inicjatywy takie jak Converse All Star Project są niezbędne dla zachowania i rozwijania różnorodności oraz kreatywności. Dzięki zaangażowaniu marki Converse, tkanka artystyczna wzbogaciła się o nowe twarze i wyjątkowe projekty.

Rekrutacja do programu All Stars rusza 30 kwietnia i kończy się już 14 maja, więc jeśli czujecie, że widzicie się w branży kreatywnej, to jest właśnie ten moment, żeby stać się częścią wyjątkowej społeczności, która pomoże Wam się rozwijać!

i Autor: Materiały prasowe Converse

i Autor: Materiały prasowe Converse

i Autor: Materiały prasowe Converse