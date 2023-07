Rytuał pielęgnacyjny dla Ciebie. Partia twarzy ma znaczenie!

Dobierając pielęgnację najczęściej kierujemy się rodzajem skóry i jej potrzebami, co jest oczywiście słuszne, ale marka AXIS-Y – za sprawą NOWOŚCI Cera-Heart My Type Duo Cream – idzie o krok dalej. Konkretne partie twarzy mogą mieć w tym samym czasie inne wymagania, a ten krem odpowiada na nie wszystkie. Cera-Heart My Type Duo Cream dba o indywidualne potrzeby tych obszarów – zawiera część wypełnioną niebieskim kremem przeznaczonym do pielęgnacji strefy T (czoło i nos) oraz drugą, wypełnioną kremem w kolorze białym odpowiednim do strefy U (policzki i broda). Idealnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym przede wszystkim mieszanej, ponieważ jednocześnie nawilża, łagodzi, działa przeciwzapalnie i zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Jeśli główne problemy skóry koncentrują się także wokół przebarwień, warto sięgnąć dodatkowo po kultowe, witaminowo-roślinne serum Dark Spot Correcting Glow Serum o właściwościach rozjaśniających i antyoksydacyjnych. Kosmetyk jest doskonały do skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej, a także naczyniowej i trądzikowej, ponieważ oprócz niwelowania zmian pigmentacyjnych, zmniejsza wyraźnie widoczność porów i reguluje wydzielanie sebum.

KREM NA STREFĘ T I U AXIS-Y

Cera-Heart My Type Duo Cream

Cera-Heart My Type Duo Cream został podzielony na pół: część niebieska do strefy T (czoło i nos) ma lekką, żelową konsystencję, która nawilża oraz zapobiega rozwojowi niedoskonałości, a częśc biała do strefy U (policzki i broda) o bogatszej konsystencji odżywia oraz chroni przed przesuszeniem. Jak każdy produkt AXIS-Y, Cera-Heart My Type Duo Cream należy do serii 6+1+1. W jego składzie znajdziemy zatem 6 składników podstawowych i są to: wąkrotka azjatycka, która poprawia poziom nawilżenia skóry i zapobiega przedwczesnemu starzeniu, portulaka pospolita (U) stymulująca produkcję kolagenu, sorgo (T&U) rozjaśniające skórę, wspomagające jej odnowę i zmniejszające widoczność zmarszczek, szałwia (T) o właściwościach łagodzących podrażnienia i chroniąca przed bakteriami i grzybami, alantoina (T&U) wspomagająca gojenie się skóry i zwiększająca jej gładkość oraz lukrecja (T), która dostarcza antyoksydanty, łagodzi i chroni skórę. 1 główny składnik to zaś pstrolistka sercowata (T) i ceramidy (U) – składniki te pomagają kontrolować nadmierną produkcję oleju i sebum, poprawiają stan skóry trądzikowej, zatrzymują wilgoć i chronią przed stresem spowodowanym czynnikami środowiskowymi. Natomiast 1 skuteczna technologia to Pure Medi & Sorgo zwiększająca produkcję kolagenu i spłycająca zmarszczki.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y

ROZJAŚNIAJĄCE SERUM DO TWARZY ZE SKŁONNOŚCIĄ DO PRZEBARWIEŃ AXIS-Y

Dark Spot Correcting Glow Serum

AXIS-Y Dark Spot Correcting Glow Serum także zawiera 6 podstawowych składników, które stanowią: skwalan eliminujący wolne rodniki, papaja rozjaśniająca skórę uszkodzoną działaniem promieni UV, rokitnik zwyczajny niwelujący widoczność przebarwień, otręby ryżowe o właściwościach wygładzających i rozjaśniających, alantoina pobudzająca proces tworzenia komórek i nagietek przyspieszający gojenie blizn potrądzikowych. 1 główny składnik to zaś niacynamid (5%), który wzmacnia barierę ochronną skóry, działa przeciwzapalnie i rozjaśniająco, reguluje wydzielanie sebum i zmniejsza ujścia gruczołów łojowych, a 1 skuteczną technologię stanowi połączenie niacynamidu i otrębów ryżowych w odpowiednich proporcjach, co sprawia, że skóra nabiera promiennego wyglądu.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y