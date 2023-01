Rytuały dla skóry na zimę

Trendy w pielęgnacji przeciwstarzeniowej! No co zwrócić uwagę?

Olejek neroli uzyskiwany z kwiatów gorzkiej pomarańczy to skuteczny składnik, który wyniesie Twoją pielęgnację na zupełnie nowy poziom. Wykazuje wiele cennych właściwości pielęgnacyjnych oraz zdrowotnych. Między innymi działa wyciszająco i wprowadza w stan relaksu – idealnie nałożyć go przed zajęciami jogi albo tuż przed snem. Warto je wypróbować w długie, zimowe noce. Już sam zapach neroli – ciepły, ale świeży, otulający, ale dodający energii, natychmiast przywodzi na myśl upalne, letnie popołudnie i pozwala nam się odprężyć. Dlatego zimą sięgaj po olejek z neroli tak często, ile tylko potrzebujesz. Dla ciała, umysłu i ducha. Suchy olejek Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli to certyfikowany, organiczny produkt posiadający 100% składników pochodzenia naturalnego, który pielęgnuje skórę, nadając jej piękny, promienny blask.

Dla ciała

Organiczny olejek Huile Prodigieuse® Néroli ma jedwabistą konsystencję i suche wykończenie. Wyjątkowa kompozycja cennych olejów roślinnych (organiczny olej ze śliwki Ente i organiczny olej sezamowy) pozostawia bardzo delikatny, satynowy połysk zarówno na skórze, jak i włosach, bez tłustego wykończenia. Olejek posiada właściwości napinające i odżywiające skórę, poprawia jej elastyczność, wygładza zmarszczki oraz dodaje blasku. Warto wykonać masaż z jego użyciem, ponieważ posiada potwierdzone działanie na nieutrwalone rozstępy na bardzo wysokim poziomie – aż 68%. Jest zatem bardzo skutecznym sprzymierzeńcem w walce z nimi. Ponadto ułatwia szybką regenerację skóry. Nakładany na włosy głęboko je odżywia i dodaje im naturalnego blasku. Wypróbuj synergiczne połączenie dźwięku i zapachu – włącz relaksującą muzykę i wlej do wanny z gorącą wodą kilkanaście kropli olejku. Świeży i kojący zapach, łączący kojące nuty Néroli, bergamotki i lawendy (w 100% naturalnego pochodzenia), przynosi chwilę ukojenia. Dodaj dwie łyżki soli himalajskiej. Poczuj spokój i ciepło, pozwól ciału zregenerować się zarówno na poziomie komórkowym, jak i emocjonalnym. Na koniec – leżąc w wannie nałóż dokładnie na włosy i wczesz. Rozgrzej odrobinę Huile Prodigieuse® Néroli w dłoniach i płasko na czubku głowy. Kilka razy wykonaj głęboki wdech i wydech przez nos. Wygładzaj włosy opuszkami palców aż po same końce, a następnie delikatnie, ale dokładnie pocieraj skórę głowy. Kontynuuj okrężne ruchy dłońmi na karku i z tyłu głowy. Wyznacz „zygzaki” zaczynając od czubka głowy i kierując się w dół do karku. Całkowita błogość. Czysty relaks.

Dla umysłu

Nie ma lepszego sposobu na dobre rozpoczęcie dnia niż kilka minut poświęconych tylko sobie. Na oczyszczoną skórę twarzy nałóż 3-4 krople olejku Huile Prodigieuse Néroli, dokładnie wmasuj, a potem usiądź spokojnie. Uciskaj twarz i głowę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, koncentrując się szczególnie na punktach strategicznych, czyli na czubku głowy oraz „trzecim oku” – środku czoła, aby uspokoić myśli. Następnie skup się na swoim ciele, a przede wszystkim na splocie słonecznym – miejscu stresu i emocji. Oddychaj głęboko, jednocześnie masując to miejsce kolistymi ruchami. Sesję relaksacyjną zakończ na mostku, stukając lekko opuszkami palców, aby otworzyć się i uwolnić energię.

