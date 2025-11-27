Sekret idealnej skóry Anny Lewandowskiej

“Przy moim stylu życia czas naprawdę jest na wagę złota. Dlatego dziś chcę Wam coś pokazać. Szybkie rozwiązanie. Taks samo szybko jak gotuję - ale wciąż zdrowo - stosuję szybką, ale skuteczną i dopasowaną do mnie pielęgnację.” mówi Anna Lewandowska na swoim Instagramie

Podczas tegorocznej kampanii Black Friday (trwającej do 2 grudnia) możesz skorzystać z ekskluzywnej zniżki 35% na najpopularniejszą i najbardziej uwielbianą maskę LED wśród gwiazd na całym świecie. Użyj kodu ALE35 w sklepie FOREO.

Znajdź przed Świętami czas na pielęgnację z maską FAQ™ 202

W świecie, w którym liczy się każda minuta, chwila dla siebie może często wydawać się luksusem. Dlatego Anna Lewandowska – mama dwójki dzieci, mistrzyni Polski w karate i odnosząca sukcesy bizneswoman, stojąca za wieloma projektami z zakresu fitnessu, urody i zdrowia, zawsze… szuka inteligentnych i skutecznych rozwiązań, które dostosowują się do jej zabieganego trybu życia i zapewniają chwilę dla siebie.

OSZCZĘDZASZ 35% (cena regularna maski LED FAQ™ 202 przed rabatem 3899 zł)

Niezależnie od pory roku, terapia światłem LED to zabieg, który można stosować regularnie. Nie tylko latem, ale także zimą, aby zachować zdrową, zrównoważoną i promienną skórę przez cały rok. FAQ™ 202 oferuje 8 różnych długości fal światła LED, z których każda ukierunkowana jest na konkretne problemy skórne. Jej ulubione światło? „Moim ulubionym światłem jest oczywiście NIR. Wnika najgłębiej, poprawia elastyczność i redukuje drobne zmarszczki” – potwierdza Anna.

Dlaczego warto dodać maskę FAQ™ 202 do swojej rutyny pielęgnacyjnej?

Maska została wykonana z ultra higienicznego, elastycznego silikonu, jest bardzo lekka i bezprzewodowa, co zapewnia wygodę użytkowania.

Antypoślizgowa opaska utrzymuje maskę na miejscu, pozwalając użytkownikom cieszyć się chwilą efektywnej pielęgnacji w napiętym grafiku.

Zawiera 600 zoptymalizowanych punktów świetlnych i 8 różnych długości fal LED, w tym bliską podczerwień (NIR), które zwalczają zmarszczki, przebarwienia, matowienie skóry, nierówny koloryt i teksturę.

Terapia LED wzmacniająca produkcję kolagenu przenika przez wiele warstw skóry, wzmacniając ją i odmładzając od wewnątrz.

Maska FAQ™ 202 redukuje zmarszczki o 32%, trądzik o 48% i produkcję sebum o 18% już po 2 tygodniach.

Łatwa obsługa maski odbywa się dzięki aplikacji FAQ Swiss i gwarantuje spersonalizowaną rutynę przez ustawienie konkretnych programów i zabiegów.

Anna Lewandowska podkreśla, że maska LED FAQ™ 202 oferuje chwilę relaksu i widoczne rezultaty podczas domowej pielęgnacji: „Wybieram spersonalizowany program, wszystko jest dopasowane do mojej skóry, używam maski podczas każdej czynności – w domu, pracując przy komputerze. Maska posiada również certyfikat FDA, co potwierdza jej bezpieczeństwo i skuteczność”.

Podczas kampanii Black Friday możesz poznać sekret piękna Anny Lewandowskiej i zadbać o siebie, korzystając z ekskluzywnego kodu ALE35 – odblokowując dodatkowe 35% zniżki na oficjalnej stronie FOREO. Ta i inne ekskluzywne oferty są dostępne do 2 grudnia.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe