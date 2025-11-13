Sekret pięknej i zdrowej skóry na jesień

Remodeling Experts to produkty stworzone z myślą o przywracaniu skórze jędrności, gładkości i promiennego blasku. Dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym i dopracowanym formułom, produkty działają kompleksowo – wzmacniają strukturę skóry, poprawiają jej elastyczność i przywracają młodzieńczą witalność. Poznaj trzy bestsellery marki EISENBERG – wyjątkowe produkty, które pokocha Twoja skóra.

MASKA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Natychmiastowy lifting, widoczne ujędrnienie oraz promienna skóra w kilka minut – to efekt, jaki zapewnia EISENBERG FIRMING REMODELLING MASK. Lekka, aksamitna formuła bogata w mikrokapsułki witamin A i E, olej z pestek winogron oraz wyciąg z zielonej herbaty intensywnie regeneruje, wygładza i rozświetla cerę. Dzięki innowacyjnej Formule Trio-Molecular® opartej na współdziałaniu enzymów, cytokin i biostymulin, maseczka silnie stymuluje odnowę komórkową, dotleniając skórę i przywracając jej elastyczność. Idealna przed „wielkim wyjściem” lub jako element codziennej kuracji – natychmiast przywraca świeżość i blask każdemu typowi cery.

SPRAWDŹ: EISENBERG FIRMING REMODELLING MASK, 399 zł/75 ml/sephora.pl

SIŁA UJĘDRNIENIA

Intensywna kuracja ujędrniająca i liftingująca, która w kilka chwil przywraca skórze sprężystość, gładkość i młodzieńczy blask – tak działa EISENBERG FIRMING REMODELLING CREAM. Dzięki innowacyjnej Formule Trio-Molecular® wspiera naturalne procesy odnowy skóry. Zawarte w nim wyciąg z grzybów shiitake poprawia jej elastyczność, zielona herbata działa antyoksydacyjnie, a olej z pestek winogron i kapsułki witamin A i E chronią przed starzeniem i przesuszeniem. Lekka, odżywcza konsystencja sprawia, że doskonale sprawdza się zarówno na dzień, jak i na noc. To codzienny rytuał, który przywraca cerze jędrność, energię i zdrowy, promienny wygląd.

SPRAWDŹ: EISENBERG FIRMING REMODELLING CREAM, 479 zł/50 ml/sephora.pl

EKSPERT POD OCZY

Delikatna skóra wokół oczu wymaga szczególnej troski. EISENBERG THE EYE SERUM to zaawansowane serum o działaniu liftingującym i odmładzającym. Jego ultra lekka, żelowa konsystencja z Formułą Trio-Molecular® intensywnie regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę, przywracając jej świeżość i blask. Wyciąg z kory albizji unosi powieki i wygładza kurze łapki, świetlik łagodzi i tonizuje, a zielona herbata, pokrzywa indyjska oraz peptydy ryżu redukują obrzęki, cienie i oznaki zmęczenia. Regularne stosowanie sprawia, że kontur oczu staje się gładszy, napięty i wyraźnie odmłodzony – pełen energii i blasku każdego dnia.

SPRAWDŹ: EISENBERG THE EYE SERUM, 379 zł/15 ml/sephora.pl

ENERGIA DLA SKÓRY

Kiedy skóra potrzebuje natychmiastowego rozświetlenia i energii, z pomocą przychodzi EISENBERG YOUTH ELIXIR – żel liftingujący, który błyskawicznie usuwa oznaki zmęczenia i stresu. Formuła Trio-Molecular® regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę, przywracając jej jędrność i promienny wygląd. Wyciąg z miłorzębu japońskiego ujędrnia i wzmacnia naczynka, zielona herbata koi i chroni przed wolnymi rodnikami, a biotechnologiczny kompleks napinający oraz cząsteczki odbijające światło dodają cerze wyjątkowego blasku. Idealny przed makijażem na co dzień lub na specjalne okazje, sprawia, że skóra w kilka chwil staje się świeża, gładka i pełna młodzieńskiego blasku.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH ELIXIR, 459 zł/30 ml/sephora.pl