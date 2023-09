Sekret pięknej skóry po 50-tce. Wyglądaj młodziej i bardziej promiennie. Francuzki znalazły klucz do młodości. Rano rezygnują z jednego kroku w pielęgnacji.

Zdrowa skóra jesienią. Nawilżenie to sedno pielęgnacji

Mycie twarzy to jeden z najważniejszych kroków w codziennej pielęgnacji. Okazuje się jednak, że Francuzki świadomie z niego rezygnują. W zamian robią coś innego, co sprawia, że ich skóra wygląda promiennie. Częste mycie twarzy może zbyt nadmiernie usunąć naturalną warstwę sebum, który stanowi naturalną płaszcz ochronny nasze skóry. W ten sposób możemy osłabić barierę hydrolipidową skóry. Częste mycie twarzy (zwłaszcza twardą wodą) może przesuszać skórę i w konsekwencji przyspieszyć powstawanie zmarszczek. Jak podaje elle.pl Francuzki nie myją twarzy w ich porannej rutynie. W zamian tego rano spryskują twarz wodą termalną lub różaną, a następnie delikatnie osuszają jednorazowymi chusteczkami. W ten sposób ich skóra staje się promienna i bardziej nawilżona. Również kosmetolodzy coraz częściej przyznają, że nie zawsze mycie twarzy rano jest wskazane. Osoby z bardzo wrażliwą skórą mogę z tego kroku zrezygnować. Jeżeli zależy Ci na mycie twarzy rano, to wybieraj lekkie produkty myjące. Najlepiej sprawdzą się te w formie pianki. Pamiętaj również, że wieczorne mycie twarzy jest absolutnie konieczne. Tego kroku nigdy nie pomijaj. W ciągu dnia skóra styka się z wieloma zabrudzeniami i zanieczyszczeniami. Również makijaż i krem SPF należy zmyć.

