Sephora kusi rabatami -20 proc.! Idealny moment na wiosenną wymianę kosmetyczki

Zbliżająca się zmiana sezonu to dla wielu osób naturalny moment na kosmetyczne porządki. Zimą skóra potrzebuje bogatszych formuł i silniejszej regeneracji, ale już pod koniec lutego coraz częściej myślimy o lżejszych kremach, rozświetlających podkładach czy świeżych, wiosennych odcieniach szminek. Promocje to doskonała okazja, by bez nadwyrężania budżetu wymienić ulubione produkty, uzupełnić braki albo sięgnąć po kosmetyki, które od dawna były na naszej liście „do przetestowania”.

Promocje w Sephorze to świetna okazja, aby uzupełnić braki w swojej kosmetyczce i przetestować nowości. W ostatnim czasie do polskiej Sephory wyjechały gorące marki takie jak One/Size czy Glowery. Koniec zimy to również okres, w którym giganci świata beauty wypuszczają nowe kolekcje na sezon wiosna/lato. Nowe, lżejsze podkłady, jakościowe tusze do rzęs, kolorowe paletki do oczy, czy kremowe bronzery i róże - to wszystko znajdziesz w najnowszej promocji Sephory.

Wielu klientów wykorzystuje takie akcje rabatowe na zakup droższych serum, kremów pod oczy czy kultowych podkładów, które na co dzień mają wyższą cenę. To także dobry moment, by sprawdzić nowości w pielęgnacji - szczególnie te, które pomagają przywrócić cerze blask po zimie. Kusi Cię dobry krem pod oczy, a może szukasz serum z witaminą C, które rozświetli cerę? To wszystko, a nawet więcej znajdziesz, w promocji Sephory.

-20 proc. na makijaż i pielęgnację - jakie są zasady?

Promocja w Sephorze trwa od 19 do 21 lutego 2026 roku i obejmuje kosmetyki do makijażu oraz pielęgnacji. Aby skorzystać z rabatu -20 proc., należy zrobić zakupy za minimum 89 zł.

Oferta dostępna jest wyłącznie dla uczestników programu lojalnościowego Sephora – można do niego dołączyć również w trakcie trwania akcji. Rabat nie łączy się z innymi promocjami, nie obejmuje marek wyłączonych z rabatowania, kart podarunkowych Sephora ani usług. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie sephora.pl.

Na co warto polować?

LANCÔME Idole Goddess Dimension - Cień do powiek

Przekrocz granice koloru z Lancôme Idôle Goddess Dimension. Te niezwykle intensywne, pojedyncze cienie do powiek pozwalają na kreowanie wielowymiarowych looków. Ciesz się nasyconą barwą i promiennym spojrzeniem, które przyciąga uwagę przez cały dzień. Dzięki technologii mikro-napowietrzania pudru, cienie mają kremową konsystencję, która idealnie stapia się ze skórą. Zapewniają gładką aplikację bez rolowania się w załamaniach, a szeroka gama wykończeń pozwala na nieskończone eksperymenty.

i Autor: Lancome/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Gleam & Go - Płynny Rozświetlacz Zapewniający Efekt Drugiej Skóry

Ten płynny rozświetlacz wyposażony jest w praktyczny aplikator w formie gąbki, dzięki czemu zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia w zaledwie kilku punktach. Jeden, dwa, trzy lub więcej: nakładaj i mnóż kropki, aby wzmocnić blask . Formuła tego płynnego rozświetlacza występuje w 4 odcieniach. Zalety produktu? Gleam & Go* można stosować na policzkach, a nawet na oczach.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

NARS Soft Matte Complete Concealer - Korektor cieni pod oczami

Korektor Soft Matte Complete Concealer pomaga korygować zaczerwienienia twarzy.

Wygładza, koryguje i kamufluje niedoskonałości, dając niemal niewidoczny efekt.

Idealny do poprawek makijażu.

Osiągnij pożądane rezultaty dzięki temu kultowemu korektorowi o wysokim stopniu krycia i matowym efekcie marki NARS. Łączy w sobie wysoką skuteczność korygowania z naturalnym efektem: korektor Soft Matte Complete Concealer łatwo się blenduje i wygładza nierówną skórę, jednocześnie ukrywając cienie pod oczami, wypryski, zaczerwienienia i przebarwienia. Matowy efekt utrzymuje się przez cały dzień. Z czasem ten korektor sprawia, że skóra staje się gładsza i bardziej miękka dzięki zawartości peptydów, kwasu hialuronowego i ochronnej mieszanki witamin A, C i E.