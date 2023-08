Silne i męskie perfumy dla panów na jesień 2023. To będzie najbardziej przyciągający zapach tego sezonu

MYSLF. Powiedz te słowa. W nich zawierają się wszystkie aspekty tego, kim jesteś - a nie tym, kim inni mówią Ci, że masz być. MYSLF. To ekscytacja uznawania samego siebie. Całkowicie. Autentycznie. Z dumą. Odważnie. Bez przepraszania. Nawet jeśli to przeczy temu, czego od ciebie oczekują inni. To ty, ze wszystkimi swoimi kontrastami i niuansami. Bo czym jest siła bez wrażliwości? Czym jest nauka bez zapominania tego, co było wcześniej? Czym jest miłość bez bólu? Czym jest ludzkość bez niedoskonałości?

DZIEDZICTWO. NOWATORSKI ZAPACH DLA MĘŻCZYZN STWORZONY PRZEZ YSL.

To ikona, otoczona aurą kreatora mody jako wizjonerskiego pioniera i jedno z kluczowych obrazów perfumerii XX wieku. Jest tak nowoczesna, że mogłaby zostać sfotografowana dzisiaj – wrażliwe przedstawienie męskości w całej jej pięknie, wrażliwości i sile. To pokazuje, jak bardzo Yves Saint Laurent był pod wpływem epoki, nie tylko poprzez swoje dzieła, ale także przez bycie sobą. Ubrany jedynie w ciemne oprawki okularów, a jego naga, smukła sylwetka zarysowana jest w wyrazistych odcieniach czerni i bieli, Yves Saint Laurent patrzy na nas odważnie i bez wstydu. Zdjęcie autorstwa Jeanloupa Sieffa, po raz pierwszy opublikowane we francuskim wydaniu magazynu Vogue, wywołało wstrząs na całym świecie. Projektant mody bez ubrań? Nikt nigdy nie odważył się tak odsłonić...

Fotografia została zrobiona w 1971 roku w ramach kampanii promującej pierwszy zapach YSL dla mężczyzn, Yves Saint Laurent pour Homme, wraz z hasłem: “Przez 3 lata ta woda toaletowa była moja. Dziś może być Twoja.” Zapach równie dwuznaczny jak wizerunek projektanta, zapachowy portret człowieka, który był inspiracją dla tych właśnie perfum. Świeża woda kolońska, tak seksownie czysta jak mężczyzna tuż po prysznicu, wraz z nutą czegoś ciemniejszego wniesioną przez paczulę, mech i wetiwerię.

Od tamtej pory męskie zapachy Yvesa Saint Laurenta oparte są na dynamicznej relacji pełnej napięcia między świeżością a zmysłowością, czystością a seksapilem, jasnością a ciemnością. Nowa propozycja posuwa się o krok dalej obejmując pełne spektrum wonnych warstw.

ZAPACH. NOWOCZESNA MĘSKOŚĆ Z KWIATAMI I DREWNEM.

MYSLF. Więcej niż zapach. To oświadczenie w postaci zapachu, stworzone dla mężczyzn przez kobietę oraz dwóch innych mężczyzn - wiceprezeskę perfumiarzy Danielę Andrier, Christopha Raynauda i starszego perfumiarza Antoine'a Maisondieu. Nowoczesna męskość nie polega tylko na sile, może być kwiatowa. Wyobraźmy sobie skórę mężczyzny muskaną przez delikatne białe płatki, wzmocnione świeżym, żywym otwarciem oraz zmysłowymi, teksturowanymi nutami drzewnymi...MYSLF. Więcej niż zapach. Wizja nowoczesnej męskości pasująca wyrażona poprzez kwiaty oraz nuty drzewne, Perfumiarze określają męskość jako estetyczną i poetycką. Dla nich męski zapach nie powinien być w oczywisty sposób związany z płcią ani posługiwać się przestarzałymi frazesami. Bo dla kogo nosisz perfumy? Dla siebie. Chcesz prze nie wyrazić to, kim jesteś we wszystkich swoich niuansach. Chcesz przyciągnąć innych , który jest zarówno obecny, jak i uwodzicielsko subtelny. I to samo w sobie jest radykalnym, radykalnym stwierdzeniem YSL.

Powstała kompozycja to MYSLF: doskonale dostrojony, doskonale zrównoważony zapach, który łączy drzewną rodzinę zapachów z kwiatami. Zapach, który jest zarówno całkowicie przystępny, jak i uderzająco oryginalny. Tutaj wszystko zaczyna się od serca… Łagodna i zmysłowa nuta kwiatu pomarańczy to surowe, bijące serce MYSLF. Odważny, a jednocześnie całkowicie naturalny wybór, gdyż składnik ten jest od wieków tradycyjnie używany w męskich perfumach. Ten kwiat to czyste piękno, ręcznie zbierany w tunezyjskich sadach, stworzony dla YSL, aby podkreślić jego świeże, cielesne aspekty.

To, co nadaje temu kwiatu nowoczesny, męski charakter, to uproszczona struktura leżąca u jego podstaw. Wieloaspektowy i kontrastujący, MYSLF to pierwszy drzewno-kwiatowy zapach od YSL Beauty. Poczuj ekscytację przy pierwszym rozpyleniu perfum na skórę i wyczuj tę czystą, wibrującą atmosferę. Otwarcie zapachu prezentuje intensywnie świeże i żywiołowe akordy poprzez iskrzącą się zieloną bergamotkę. Przechodzi w wyraziste serce w celu podkreślenia jej świetlistego charakteru i kwiatowości, ten czysty, unoszący się akord nadaje zapachowi jego pionową strukturę.

Zmysłowość zanurzona głęboko w dzikie i pulsujące serce kwiatu pomarańczy. Bujny materiał, który 'działa jak lustro', jak twierdzi Daniela Andrier - współtwórczyni perfum. Może odzwierciedlać zarówno: czystą, niewinną świeżość jak i drzemiącą zmysłowość, zieloną żywiołowość ale też wytworną biel kwiatową. Tutaj, tworząc harmonię wokół bogatego serca pełnej pomarańczy z Tunezji – kolejnego znakomitego składnika stworzonego dla palety YSL – trójka perfumiarzy MYSLF podkreśliła wiele naturalnych aspektów tego kwiatu.

Wczuj się w inny rytm dzięki męskim, ale subtelnie drewnianym nutom bazowym MYSLF. Zbudowane wokół serca paczuli z Indonezji oraz Ambrofix™ - 100% naturalnego materiału biotechnologicznego pozyskanego z trzciny cukrowej - grają drewniano-ambrowe nuty, które są trwałe, ale nie drażniące. Zmysłowy i otulający, drewniany akord dodaje ciepła, tekstury i delikatnej mocy do charakterystycznego zapachu kwiatu pomarańczy.

SKŁADNIKI. MATERIAŁY SZYTĘ NA MIARĘ DLA YSL

Odważny nowy zwrot w męskich zapachach, MYSLF jest zbudowany z najwyższej klasy składników stworzonych dla Yves Saint Laurent. W tej wyjątkowej palecie kluczowe naturalne składniki zapachu zostały zdekonstruowane, a następnie odbudowane za pomocą najnowocześniejszych technik, aby uwolnić ich esencję. Każdy z nich znajduje się w sercu trzech kluczowych akordów MYSLF.

Kluczowe składniki zapachu to serce:

KWIAT POMARAŃCZY z Tunezji

BERGAMOTKA z Włoch

DIWA z Francji

SZAŁWIA z Prowansji

GERANIUM z Madagaskaru

i Autor: Materiały prasowe YSL

