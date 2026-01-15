„Skincare” dla włosów – najgorętszy trend na zimę 2026. Ekspertka douglas typuje kosmetyki do włosów, które działają jak najlepsze serum do twarzy

PRACA U PODSTAW(Y)

Od czego zacząć rytuał pielęgnacyjny włosów? Pierwszy krok to zadbanie o skórę głowy i przywrócenie jej naturalnej równowagi. Rated Green TAMANU Kuracja łagodząca skórę głowy będzie dla niej jak wizyta w luksusowym SPA.

Zawiera tłoczony na zimno organiczny olej tamanu, który działa przeciwzapalnie i łagodząco oraz starannie dobrane składniki roślinne. Dodatek czarnej porzeczki sprawia, że zmęczona i podrażniona skóra głowy staje się ukojona i odżywiona, a włosy są miękkie i lśniące. Jak stosować kosmetyk? Po umyciu głowy szamponem, nałóż preparat na mokrą skórę głowy i włosy, delikatnie go wmasuj i pozostaw na 5 minut, a następnie spłucz letnią wodą. Możesz sięgać po niego nawet codziennie!

Rated Green TAMANU kuracja łagodząca skórę głowy z olejem tamanu i czarną porzeczką, cena regularna: 95,00 zł/200 ml

WIĘCEJ NA GŁOWIE

Gdy chcesz, by Twoja skóra twarzy się zregenerowała, intuicyjnie sięgasz po bogatą w składniki odżywcze maseczkę lub serum na noc. Podobna zasada obowiązuje w pielęgnacji włosów. TYPEBEA G•Line G1 Overnight Boosting Peptide Serum zostało opracowane dla widocznej poprawy wzrostu włosów. Dzięki substancji czynnej Baicapil™, pomaga zmniejszyć ich wypadanie - nawet o 60% w ciągu zaledwie trzech miesięcy oraz wzmocnić i odmłodzić mieszki włosowe. Unikalna formuła bez spłukiwania o lekkiej konsystencji zapewnia uczucie komfortu i zachowuje naturalną równowagę pH skóry głowy. Natomiast kwiatowy zapach sprawia, że wieczorna pielęgnacja włosów staje się zmysłową chwilą.

TYPEBEA G•Line G1 Overnight Boosting Peptide Serum, cena regularna: 211 zł/100 ml (tylko w DOUGLAS)

WZROST, BLASK, SIŁA

Olejek na porost włosów Grow Perfect™ Hair & Scalp Oil to najlepsze rozwiązanie do naturalnej regeneracji włosów i skóry głowy. Ta potężna mieszanka ośmiu silnych składników — w tym rozmarynu, ziaren kawy, drzewa cedrowego, tymianku, lawendy, bergamotki, słonecznika i jojoby — odżywia i koi skórę głowy, a włosom dodaje promiennego blasku. Jego właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i kojące uspokajają swędzącą lub suchą skórę głowy, jednocześnie stymulując krążenie krwi do cebulek, wspierając kondycję włosów.

Grow Perfect Hair & Scalp Oil Olejek do włosów, cena regularna: 99,99 zł/45 ml

EKIPA REGENERACYJNA

Gdy już odpowiednio zatroszczyliśmy się o skórę głowy, możemy przejść do pielęgnacji pasm. W tym zadaniu najlepiej sprawdzą się odżywki i maski regeneracyjne. Oto faworyci ekspertki DOUGLAS:

Regenerująca odżywka do włosów marki HDRÈY wzbogacona kompleksem Genesis HPS3®. Dzięki zawartości oleju arganowego pomaga utrzymać ich nawilżenie, chroniąc jednocześnie przed uszkodzeniami i wysoką temperaturą podczas stylizacji. Pielęgnuje, domyka łuski włosa, zapobiegając wysuszeniu i łamaniu. Pozostawia włosy lśniące i miękkie w dotyku.

HDREY Regenerating & Nourishing Conditioner Odżywka do włosów do spłukiwania, cena regularna: 79,00 zł/250 ml

(Heavy) metal w pielęgnacji włosów może brzmieć dość kontrowersyjnie. Co ma metal z nimi wspólnego? Wiele. Niestety zarówno otoczenie zewnętrzne, jak i woda nie są od niego wolne. Podczas mycia włosów metale zawarte w wodzie, takie jak miedź, wnikają we włosy, co może powodować ich łamanie i zmiany koloru. Unikalna formuła maski L´Oréal Professionnel Paris Metal Detox Maska zawiera cząsteczkę glikoaminy, która neutralizuje obecność metali we włosach. Szybko wchłaniająca się maska chroni włókno włosa przed nowymi osadami zanieczyszczeń, zapewniając jednocześnie intensywną pielęgnację i spektakularny blask koloru.

L´Oréal Professionnel Paris Metal Detox Maska, cena regularna: 151,89 zł/250 ml