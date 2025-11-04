Skóra jak nowa – te kosmetyki kompleksowo zadbają o regenerację

Choć skóra ma naturalną zdolność do odnowy, z wiekiem oraz pod wpływem stresu, braku snu czy zmian temperatury, ten proces zwalnia. Dlatego tak ważne jest wsparcie jej w codziennej pielęgnacji – nie tylko kremem, ale też składnikami, które działają na różnych poziomach naskórka. W regeneracji najlepiej sprawdzają się produkty z retinolem, peptydami i ceramidami – pobudzają produkcję kolagenu, wzmacniają barierę hydrolipidową i wygładzają strukturę skóry. Warto też pamiętać o antyoksydantach takich jak witamina C czy niacynamid – neutralizują wolne rodniki i pomagają utrzymać świeży, promienny wygląd. Z kolei noc to czas, kiedy skóra najintensywniej się regeneruje. Wtedy warto sięgać po produkty o bogatszych formułach – odżywcze maski, sera lub kuracje naprawcze, które wspierają naturalne procesy odbudowy. W ciągu dnia postaw na ochronę: kremy z SPF, lekkie sera nawilżające i kosmetyki z kwasem hialuronowym, które zatrzymują wodę w naskórku. Dzięki takiej pielęgnacji skóra nie tylko szybciej się regeneruje, ale też wygląda na bardziej wypoczętą, jędrną i gładką – jak po weekendzie w spa.

NOWE SPOJRZENIE

Stres, deficyt snu, intensywny weekend? Oczy pokażą całą prawdę. Dlatego troska o ten newralgiczny punkt na naszej twarzy ma znaczenie. ZO® SKIN HEALTH GROWTH FACTOR EYE SERUM niwelujące głębsze zmarszczki pod oczami. Zapobiega tworzeniu się fałdek, zapadaniu oczodołów i spowalnianiu mikrocyrkulacji. Serum pobudza mechanizm samodzielnej naprawy skóry w naturalny dla niej sposób. Przyspiesza produkcję kolagenu w skórze, poprawiając jej gęstość, zwiększa zawartość kwasu hialuronowego oraz redukuje obrzęki i zasinienia pod oczami. Chłodzący aplikator koi skórę i pobudza mikrokrążenie, usuwając efekt zmęczonych oczu.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH GROWTH FACTOR EYE SERUM, 635 zł/15 ml

REGENERACJA 24/7

Jeden produkt, który zadba o skórę przez 24 godziny? Nuxe podjął się wyzwania, aby stworzyć wyjątkowo skuteczny, wielozadaniowy krem przeciwstarzeniowy. Celem było opracowanie formuły, która w ciągu dnia chroni, wygładza, ujednolica i dodaje blasku, za to nocą wspiera regenerację, odnowę i nawilżenie skóry. Eksperci laboratorium NUXE opracowali produkt, który odpowiada na chronobiologiczne potrzeby skóry. Dzięki połączeniu technologii Alfa [3R] z niacynamidem. Formuła zawiera technologię Alfa [3R], która wykazała najwyższy poziom aktywności na każdym z 3 biomarkerów charakteryzujących regenerację naskórka: rewitalizację, regenerację i redukcję zmarszczek.

Wypróbuj: NUXE Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc, 339 zł/75 ml

AKTYWATOR MŁODOŚCI

Procesy regeneracyjne w skórze można trochę „podkręcić” za pomocą odpowiednich składników aktywnych, np. YOUTH ACTIVATOR – składnik YOSKINE GLOBAL LIFT. MULTILIFTINGUJĄCA ULTRA MASKA DO TWARZY YOUTH ACTIVATOR – zwiększa w skórze liczbę białek zwanych sirtuinami, które przedłużają życie komórek i opóźniają proces starzenia. Zapewnia kompleksowe efekty liftingujące i ujędrniające. Składniki aktywne intensywnie nawilżają, redukują widoczność zmarszczek i poprawiają elastyczność skóry.

Wypróbuj: YOSKINE GLOBAL LIFT. Multiliftingująca Ultra Maska do twarzy, 229,99 zł/50 ml

SKIN CYCLING

Ta metoda pielęgnacji zamyka się w czterodniowym cyklu, który m.in. ma pomóc w jej odnowie. Rewitalizuje skórę, bez uszczerbku dla jej bariery hydrolipidowej, minimalizuje podrażnienia i zaczerwienienia oraz łuszczenie się naskórka. Skóra zyskuje gładkość, naturalne glow i zdrową równowagę bez niedoskonałości Pierwszego wieczoru skupiamy się na złuszczeniu, drugiego wprowadzamy retinoidy, trzeciego dbamy o nawilżenie, a czwartego troszczymy się o regenerację. Piątego dnia rozpoczynamy cykl od nowa. Marka PERFECTA stworzyła gotowy zestaw do skin cyclingu, w którym znajdziemy maski na noc na każdy z czterech dni.

Wypróbuj: PERFECTA SKIN CYCLING ROUTINE 4 x BEAUTY SLEEP MASK, 16,99 zł/4 x 8 ml

SZTUKA PROSTOTY

Często nie doceniamy właściwości pielęgnacyjnych podstawowych produktów kosmetycznych. Zwykłe mydło doskonale oczyszcza skórę w poszanowaniu jej bariery hydrolipidowej. BARWA SZTUKA MYDŁA Mydło lawenda + fiołek + bergamotka łagodzi napięcie i regeneruje skórę, pozostawiając ją miękką i nawilżoną. Delikatna harmonia kwiatów i cytrusów koi zmysły i przywołuje na myśl chwile relaksu. W jego składzie znajdziemy masło shea, oliwę z oliwek i centella asiatica, które skutecznie wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej skóry.

Wypróbuj: BARWA SZTUKA MYDŁA Mydło naturalne lawenda + fiołek + bergamotka, 7,99 zł/100 g

REGENERACJA W WERSJI TURBO

Ten bogaty krem intensywnie regeneruje i głęboko nawilża. Dzięki zaawansowanej formule z różnymi rodzajami kwasu hialuronowego (aż 5!) koi, wygładza i ujędrnia skórę, przywracając jej miękkość i elastyczność. Wzmacnia barierę ochronną i harmonizuje mikrobiom, zapewniając zdrowy balans. Dodatkowo zawiera masło shea, które intensywnie odżywia, przywraca miękkość i chroni przed przesuszeniem. Odbudowuje barierę lipidową skóry.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO HYALU RENEW Intensywnie Regenerujący Bogaty Krem, 69,99 zł/50 ml