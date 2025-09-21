Skóra pełna blasku

Nowe must-have z gamy Merveillance LIFT to The Exceptional Cream dzień i noc oraz Rozświetlające Serum pod oczy – duet o wszechstronnym działaniu: rozświetlającym, wygładzającym i korygującym niedoskonałości. Ich inteligentne, zaawansowane formuły, zamknięte w delikatnych, zmysłowych konsystencjach, idealnie wpisują się w styl życia kobiet, które cenią prostotę, ale nie rezygnują z efektywności. W końcu aż połowa z nich wybiera zaledwie dwa produkty w swojej codziennej pielęgnacji. Te kosmetyki to połączenie szybkich rezultatów i długofalowej troski – widocznie wygładzają zmarszczki, poprawiają jędrność skóry i przywracają jej zdrowy, promienny wygląd. Każda aplikacja to moment, w którym skóra odzyskuje równowagę i blask, stając się bardziej sprężystą i pełną życia. To więcej niż pielęgnacja – to rytuał, który celebruje naturalne piękno, podkreślając jego wyjątkowość każdego dnia.

TWÓJ NOWY RYTUAŁ: SERUM POD OCZY, KTÓRE NAPRAWDĘ DZIAŁA

NUXE Merveillance LIFT Rozświetlające serum pod oczy

Hybrydowe, mobilne, wielozadaniowe – to wysoko skuteczne serum pod oczy, łączące właściwości pielęgnacyjne i rozświetlające, szybko stanie się Twoim codziennym bohaterem. Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi z ukośną końcówką z miękkiej pianki oraz pigmentom o różowej, perłowej poświacie, natychmiast rozświetla i widocznie odmładza spojrzenie. W jednym prostym kroku nawilża, wygładza oraz redukuje wszystkie typy cieni pod oczami.

Idealne także do poprawek w ciągu dnia – poręczna tubka zmieści się w każdej torebce, a nawet kieszeni. Już po pierwszym użyciu oczy wyglądają na bardziej wypoczęte i promienne, a zmarszczki i drobne linie wydają się zminimalizowane. Skóra pod oczami staje się bardziej jednolita i napięta. Z dnia na dzień cień pod oczami wyraźnie się rozjaśnia, a kontur oka zyskuje na jędrności i sprężystości – jak po liftingu.

By kompleksowo zadbać o wyjątkowo delikatną skórę wokół oczu i każdy rodzaj cieni, NUXE połączyło trzy zaawansowane składniki aktywne:

Kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej

Niacynamid (witamina B3)

Kofeinę

Dodatkowo formułę wzbogacono o flagowy składnik linii Merveillance LIFT – ultrakorygujący olejek z mikroalg, który wspiera syntezę włókien podporowych, redukuje zagłębienia

pod oczami, rozjaśnia pigmentację brązowych cieni, działa drenująco i zmniejsza widoczność cieni niebieskich i fioletowych.

Bezzapachowa, ultrasensoryczna konsystencja z pigmentami w 100% pochodzenia naturalnego błyskawicznie stapia się ze skórą, pozostawiając subtelną warstwę rozświetlającą. Dzięki korekcyjnemu podejściu kolorymetrycznemu, różowe pigmenty optycznie neutralizują odcienie niebieskie i fioletowe*, dodając spojrzeniu świeżości i blasku.

NIEZRÓWNANA SKUTECZNOŚĆ NA DZIEŃ I NA NOC

NUXE Merveillance LIFT The Exceptional Cream dzień i noc

W odpowiedzi na potrzeby współczesnych kobiet, które poszukują produktów pielęgnacyjnych o wielowymiarowym działaniu, NUXE przedstawia nowość: Merveillance LIFT The Exceptional Cream dzień i noc – krem, który na nowo definiuje codzienną rutynę. To 2-w-1 w jednym słoiczku: ta sama ekspercka formuła działa równie skutecznie w ciągu dnia, jak i w nocy, dostarczając skórze to, czego potrzebuje – niezależnie od pory. Ten przełomowy kosmetyk zamknięto w eleganckim opakowaniu o zwiększonej pojemności 75 ml (+50% w porównaniu do standardowego formatu), co czyni go wyjątkowym zarówno pod względem designu, jak i wydajności. Stworzony z myślą o prostocie, skuteczności i świadomej pielęgnacji, krem zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego i jest w 100% wegański. Dzięki temu łączy w sobie praktyczność, przyjemność stosowania i zrównoważone podejście do piękna.

Niacynamid, czyli witamina B3 naturalnie obecna w organizmie, to wszechstronny składnik aktywny: intensywnie nawilża, wzmacnia barierę hydrolipidową, poprawia jakość skóry i przywraca jej blask. Baza formuły – ultrakorekcyjny olejek z mikroalg – działa głęboko w strukturach skóry, precyzyjnie wzmacniając tzw. połączenie skórno-naskórkowe, kluczowe dla zachowania młodego wyglądu. Przywraca mu charakterystyczną, falistą strukturę, zwiększając powierzchnię wymiany między warstwami skóry. Efekt? Skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej jędrna i widocznie młodsza.

Merveillance LIFT The Exceptional Cream dzień i noc został opracowany tak, by wspierać skórę w rytmie dobowym:

Po porannej aplikacji: skóra jest jędrniejsza, wypełniona, a nawet głębokie zmarszczki stają się mniej widoczne.

Po nocnej regeneracji: cera wygląda na wypoczętą, nawilżoną i wygładzoną, a zmarszczki są złagodzone.

Lekka, płynna, a jednocześnie otulająca – wyjątkowa konsystencja kremu dopasowuje się do każdego typu cery. W ciągu dnia daje satynowe wykończenie, które idealnie współgra z makijażem. Wieczorem otula skórę komfortem i zapewnia intensywną regenerację przez całą noc.

Zapach? Uzależniająca, subtelna kompozycja z nutami frezji i magnolii, wzbogacona miękkim, pudrowym akordem piżma. To pielęgnacja, do której chce się wracać.

ANTI-AGING W NOWEJ ODSŁONIE: MINIMALIZM I SKUTECZNOŚĆ

SUPER SERUM [10]

Siła 10 serum w jednej formule

Uniwersalne serum przeciwstarzeniowe, SUPER SERUM [10], to pierwszy i niezbędny krok w każdej rutynie anti-aging marki NUXE – odpowiedni dla każdej grupy wiekowej(1) i każdego typu skóry. W jednej butelce zamknięto silną moc korekcji oznak starzenia(2) i 10 potwierdzonych działań (m.in. wygładza zmarszczki, ujędrnia, zmniejsza widoczność przebarwień, nawilża, regeneruje i rozświetla).

Sposób użycia: Nakładaj na idealnie oczyszczoną i suchą skórę, rano i/lub wieczorem. Zaaplikuj pół pipety i rozprowadź serum między palcami, a następnie nałóż na twarz (z pominięciem okolic oczu), szyję i dekolt.

Merveillance LIFT The Exceptional Cream dzień i noc

Całodobowa pielęgnacja nowej generacji

Sposób użycia: Nabierz odpowiednią ilość kremu i delikatnie rozgrzej produkt w dłoniach. Nałóż na twarz dłońmi ułożonymi płasko, wykonując ruchy od środka twarzy na zewnątrz (z pominięciem konturu oczu). Nie zapomnij o szyi i dekolcie. Masuj do całkowitego wchłonięcia produktu. Na zakończenie delikatnie oklep twarz opuszkami palców, aby przywrócić cerze blask. Stosuj rano i wieczorem, najlepiej po aplikacji serum NUXE.

Merveillance LIFT Rozświetlające serum pod oczy

Rozświetlenie, wygładzenie i korekta – w jednym kroku

Sposób użycia: Stosuj rano i/lub wieczorem na kontur oka, korzystając z precyzyjnego aplikatora z piankową końcówką. Rozprowadź, delikatnie wklepując produkt opuszkami pal