Skóra pełna blasku. Letnie rozświetlenie na wyciągnięcie ręki

Nawilżona, pełna blasku skóra to trend promowany od kilku sezonów na Instagramie. To także znak rozpoznawczy Anny Lewandowskiej, która stawia przede wszystkim na pielęgnację i rozświetloną skórę. Dzięki nowym produktom od Phlov by Anna Lewandowska każda z nas może cieszyć się efektem summer glow nie tylko w wakacje. Linia rozświetlających kosmetyków została wzbogacona o dwa balsamy i złoty olejek w żelu - wszystkie w stu procentach wegańskie i zgodne z naturalną fizjologią skóry.

Skóra muśnięta słońcem

Jeśli marzysz o pięknej opaleniźnie, ale wciąż wyczekujesz urlopu, sięgnij po balsam koloryzujący, który nada skórze piękny, lekko brązowy odcień. Zawarte w nim opalizujące drobinki rozświetlają oraz zmniejszają widoczność niedoskonałości, a masło shea oraz olej kokosowy nawilżają i pomagają chronić skórę przed niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi. Jeśli jesteś zwolenniczką ciemniejszego odcienia opalenizny, wystarczy, że nałożysz dodatkową warstwę produktu. Nie musisz martwić się o trudności ze zmyciem kosmetyku - jako balsam koloryzujący, a nie samoopalacz, utrzymuje się on na skórze do pierwszego mycia.

2 w 1: pielęgnacja i rozświetlenie

Dla miłośniczek pełnego blasku wykończenia najlepszym wyborem będzie wariant perłowy, drugi z nowych balsamów linii Glow. Pozostawia on skórę odżywioną i wygładzoną, a zatopione w nim mieniące drobinki subtelnie ją rozświetlają. Z myślą o współczesnych kobietach, które cenią sobie skuteczną, ale szybką pielęgnację, formułę balsamu opracowano tak, aby pełnił funkcję produktu 2 w 1. Oznacza to, że możesz bezpiecznie stosować go zarówno na ciało, jak i na twarz, w charakterze kremu nawilżającego. Odbijające światło drobinki skutecznie ukryją wszelkie niedoskonałości cery.

Balsam perłowy to kosmetyk wielozadaniowy, o unikalnym składzie, który odpowie na wszystkie Twoje potrzeby pielęgnacyjne. Zawarte w nim naturalne składniki, takie jak masło shea czy olej kokosowy, zmiękczają skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką. Pochodzący z oliwek skwalan zapobiega nadmiernemu przesuszeniu i zwiększa przenikanie składników aktywnych w głąb skóry, a alantoina i betaina chronią ją przed niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi.

Rozświetlenie w stylu gwiazd

Teraz możesz cieszyć się jeszcze mocniejszym efektem summer glow dzięki nowemu złotemu olejkowi do ciała w żelu Phlov by Anna Lewandowska, który zapewnia intensywne nawilżenie, ukojenie oraz rozświetlenie w kilka chwil. Produkt błyskawicznie się wchłania, nie pozostawiając tłustego filtra na skórze. Oprócz właściwości rozświetlających, olejek wspiera barierę hydrolipidową skóry, przeciwdziałając uczuciu suchości i ściągnięcia. Dodatek witaminy E o działaniu silnie antyoksydacyjnym ujędrnia i uelastycznia skórę.

– Lubię podkreślać swoją naturalną opaleniznę. Aby uzyskać efekt rozświetlonej, muśniętej słońcem skóry, sięgam po złoty olejek, który nakładam na ramiona i dekolt. Taka pielęgnacja ciała doskonale sprawdza się przy letnich stylizacjach – mówi Anna Lewandowska.

Złoty olejek możesz wykorzystać także do modelowania sylwetki. Aby uwydatnić obojczyki, rozsmaruj produkt na wierzchu kości, a pod nią nałóż bronzer. Nie zapomnij też o rozświetleniu ramion - to must have tego lata!

Produkty z linii Glow marki Phlov warto włączyć do codziennej pielęgnacji. Zawarta w nich witamina E przeciwdziała negatywnym skutkom promieniowania UV, spowalniając procesy starzenia. Rano połącz je z kosmetykami z linii Sunflow, które ochronią Twoją skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, i ciesz się zadbaną, rozświetloną skórą każdego dnia. Wieczorem użyj ich w charakterze dopełnienia letniej stylizacji i dodaj sobie blasku.

i Autor: Materiały prasowe Phlov