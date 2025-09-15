Skóra wrażliwa - nigdy tak o niej nie myślałam. Jakie są objawy skóry wrażliwej?

Jakie są objawy skóry wrażliwej?

Skóra wrażliwa może objawiać się na wiele sposobów. Najprościej ujmując cechuje ją zwiększona reaktywność, która może objawiać się przez: szczypanie; uczucie napięcia i ściągnięcia; świąd; uczucie pieczenia skóry; odczuwanie zwiększonego ciepła na powierzchni skóry; uczucie mrowienia skóry; łuszczenie; przesuszenia skóry; zaczerwienienie (rumień); obrzęk. Pomimo że objawy mogą wskazywać na alergię, to reaktywność dzieli od niej istotna różnica - nie pojawia się po kontakcie z konkretnymi alergenami, a reaguje na bardzo różne czynniki. Jej źródła mogą być bardzo różne:

Środowiskowe - promieniowanie UV, nagłe zmiany temperatury, mróz, wiatr, nadmierne ciepło, zanieczyszczenia.

Mechaniczne - zbyt intensywne pocieranie skóry, zbyt intensywny nacisk na skórę, mechaniczne uszkodzenia naskórka, golenie i brak pielęgnacji skóry tuż po nim.

Wewnętrzne - przewlekły stres, nerwowość, intensywne przeżywanie różnego rodzaju emocji, wahania nastrojów.

Hormonalne - choroby endokrynologiczne, okres ciąży, menopauza, niektóre momenty cyklu miesiączkowego.

Kontaktowe – detergenty, twarda woda czy źle dobre produkty do pielęgnacji.

Jak pielęgnować skórę wrażliwą?

Pielęgnacja skóry wrażliwej powinna bazować na kosmetykach, które uwzględniają jej szczególne potrzeby. Marka Mixa od początku istnienia pracuje nad tym, żeby jak najlepiej na nie odpowiadać. Oferowane przez nią formuły są tworzone nie tylko z myślą o konkretnych problemach, ale dodatkowo z uwzględnieniem wyjątkowych potrzeb skóry wrażliwej. W tym celu ich składy są maksymalnie krótkie, a składniki aktywne selekcjonowane w taki sposób, żeby wyeliminować te potencjalnie drażniące. Wśród linii polecanych osobom z cerą wrażliwą znajduje się Mixa Hyalurogel. Każdy z budujących ją kosmetyków nie tylko skupia się na nawilżeniu, za które odpowiada obecność kwasu hialuronowego, ale również zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia niepożądanych reakcji.

Serum nawilżające z kwasem hialuronowym Mixa Hyalurogel

Nawilżające serum Mixa Hyalurogel z kwasem hialuronowym to kosmetyk odpowiedni dla skóry wrażliwej, normalnej i suchej. Łagodzi podrażnioną, wrażliwą skórę już od pierwszego zastosowania, jednocześnie redukując uczucie dyskomfortu i ściągnięcia. Zapewnia jej intensywne nawilżenie przez 24 godziny. Formuła zawiera wysokie stężenie składników aktywnych: niacynamid, prowitaminę B5 i kwas hialuronowy. Składniki te zapewniają skórze miękkość, sprawiając, że staje się gładka i wypełniona oraz wygląda zdrowiej już po 4 tygodniach stosowania. Serum posiada lekką konsystencję, która szybko się wchłania i nie klei się

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Mixa

Bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel

Bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel to idealny produkt dla wrażliwej i odwodnionej skóry suchej, a także bardzo suchej. Jego kremowa konsystencja szybko się wchłania, co sprawia, że aplikacja produktu jest bezproblemowa. Krem intensywnie odżywia i koi skórę, zapewniając jej poczucie komfortu. Formuła kosmetyku chroni przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi za sprawą obecności kwasu hialuronowego. To naturalny składnik budulcowy skóry,

który jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Wykazuje właściwości nawilżające, koi i łagodzi podrażnienia, przynosząc ulgę suchej skórze. Natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24 godziny.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe MIXA

Bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel

Bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel to idealny produkt dla wrażliwej i odwodnionej skóry suchej, a także bardzo suchej. Jego kremowa konsystencja szybko się wchłania, co sprawia, że aplikacja produktu jest bezproblemowa. Krem intensywnie odżywia i koi skórę, zapewniając jej poczucie komfortu. Formuła kosmetyku chroni przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi za sprawą obecności kwasu hialuronowego. To naturalny składnik budulcowy skóry,

który jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Wykazuje właściwości nawilżające, koi i łagodzi podrażnienia, przynosząc ulgę suchej skórze. Natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24 godziny.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe MIXA

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.