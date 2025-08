Skret tkwi w formule! Innowacyjna pielęgnacja włosów

Dyson prezentuje swoją drugą linię kosmetyków do pielęgnacji włosów - linię odżywek Dyson Omega™. Po 13 latach doświadczenia w rolnictwie i 12 latach badań nad włosami, inżynierowie firmyDyson postanowili rozwiązać problem suchych włosów, sięgając po naturalne składniki. Efektem tej pracy jest Dyson Omega™ - nowa linia produktów do pielęgnacji włosów, oparta naunikalnej mieszance siedmiu olejków omega, w tym oleju słonecznikowego pozyskiwanego bezpośrednio z własnych upraw Dyson Farming w Lincolnshire w Wielkiej Brytanii.

W skład serii wchodzą dwa produkty: nawilżający olejek do włosów, który wzmacnia, wygładza i chroni, oraz odżywka w sprayu bez spłukiwania, która ułatwia rozczesywanie, odżywia i zapobiegapuszeniu. Oba kosmetyki zapewniają natychmiastowy i długotrwały efekt nawilżenia dla wszystkich rodzajów włosów.

Jak rolnictwo wpłynęło na powstanie nowej linii kosmetyków pielęgnacyjnych Omega™?

„Połączyliśmy dwa zupełnie różne światy - rolnictwo i kosmetyki - aby stworzyć produkt, który dzięki naturalnym składnikom przywraca włosom zdrowy wygląd. Dwanaście lat temu firma Dyson zainwestowała w badania i pogłębienie wiedzy na temat włosów. Odkryliśmy sposoby, dzięki którym nasza technologia może radykalnie poprawić kondycję włosów. Przełomowe innowacje, takie jak nasza technologia silnika, grzałki i przepływ powietrza, pozwoliły nam zrewolucjonizować pielęgnację włosów i osiągnąć znaczną poprawę wydajności naszych urządzeń.

W tym samym czasie, w zupełnie innej dziedzinie, przez ponad dekadę eksperymentowaliśmy i inwestowaliśmy w rolnictwo oparte na precyzyjnej technologii. Skupiliśmy się na uprawienajlepszych, najsmaczniejszych i najbardziej odżywczych produktów, uprawianych w sposób zrównoważony i wydajny, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska i zachowaniebioróżnorodności. W trakcie pracy bardzo zaciekawiło mnie, w jaki sposób gospodarstwa rolne mogą przyczynić się do rozwoju produktów kosmetycznych opartych na składnikach naturalnych, które wspomagają zdrowie włosów.

Omega to pierwszy produkt firmy Dyson, w którym wykorzystano składniki wyhodowane w gospodarstwach rolnych marki. Stworzony z myślą o wszystkich rodzajach włosów, rozwiązuje problem suchych i puszących się włosów dzięki naturalnym składnikom, które sami uprawiamy. Patrząc w przyszłość, nadal będziemy pionierami w dziedzinie nowych metod poprawy zdrowia włosów poprzez zastosowanie innowacji, technologii i nauki o składnikach.” - James Dyson, założyciel Dyson i Dyson Farming

Gospodarstwo Dyson Farming zostało założone w 2012 roku i jest największym przedsiębiorstwem rolnym w Wielkiej Brytanii, posiadającym 36 000 akrów gruntów uprawnych - jest to powierzchniaodpowiadająca około 20 000 boisk piłkarskich. Firma jest jednym z pięciu1 czołowych producentów pszenicy, jęczmienia słodowego, nasion oleistych i ziemniaków w Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach firma Dyson rozszerzyła swoją działalność również o uprawę słoneczników, wykorzystywanych do produkcji kosmetyków z linii Dyson Omega™.

Na dziewięciohektarowym polu słoneczników rośnie ponad 800 000 roślin, z których niektóre osiągają wysokość nawet 1,8 metra. Wybór tej rośliny nie był podyktowany jej wyglądem, lecz wyjątkowymi właściwościami chemicznymi. Olej słonecznikowy jest bowiem bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza omega-6 i omega-9, które głęboko nawilżają włosy, wygładzają ich strukturę oraz zmniejszają puszenie się. Dzięki niewielkiej masie molekularnej olejek szybko wchłania się w łodygę włosa, nie pozostawiając osadu.

Zespół specjalistów Dyson Farming wdrożył kompleksowy program uprawy słoneczników, mający na celu uzyskanie jak najwyższej jakości surowca. W jego ramach przetestowano ponad 60 odmiansłonecznika, aby wyselekcjonować te najbogatsze w naturalne ceramidy. Regularne badania gleby, zrównoważone nawożenie mikroelementami oraz kontrola plantacji po wysiewie, pozwalajązapewnić optymalną równowagę składników odżywczych w zebranych nasionach.

Mieszanka Dyson Oli7™

Oprócz oleju słonecznikowego wytwarzanego przez Dyson Farming, formuła Dyson Oli7™ zawiera sześć innych olejów roślinnych, z których każdy został wybrany ze względu na swoje wyjątkowe właściwości:

Olej słonecznikowy Dyson Farming

Oliwa z oliwek

Olej abisyński

Olej kukurydziany

Olej z awokado

Olej sezamowy

Oleje z orzechów makadamia

Przewodnik po ofercie produktów Dyson Omega™

Nawilżający olejek do włosów cena 239 zł

Bezsilikonowy, skoncentrowany olejek, który odżywia, wygładza i tworzy ochronną warstwę nawilżającą, zapewniając bardziej miękkie i łatwiejsze o ułożenia włosy.

Kluczowe właściwości:

Odżywia i regeneruje suche, łamliwe i kruche włosy dzięki mieszance Dyson Oli7™.

Zawiera aktywowany biotechnologicznie kompleks olejków fermentowanych, który

odżywia włosy, nie obciążając ich.

Wzbogacony o przeciwutleniacze i starannie dobrane składniki, chronią włosy przed

wysoką temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Formuła bez silikonów zapewnia szybkie wchłanianie i lekkość.

Zabezpiecza łuski włosów, zatrzymując wilgoć i nadając im blask.

Sposób użycia:

Nałóż olejek na suche lub wilgotne włosy, rozprowadzając go równomiernie na całej długości włosów, aż po same końce.

Odżywka w sprayu bez spłukiwania 165 ml 299zł

Produkt wielofunkcyjny 8 w 1, który odżywia, rozplątuje, wygładza, redukuje puszenie się włosów, chroni przed wysoką temperaturą i promieniowaniem UV, minimalizuje łamliwość i nawilża włosy.

Najważniejsze właściwości:

Zapewnia łuskom włosów ochronną powłokę, która zatrzymuje wilgoć i ułatwia rozczesywanie włosów.

Odżywia i regeneruje suche, łamliwe i kruche włosy dzięki składnikom zawartym w formule Dyson Oli7™.

Zawiera siedem bogatych w kwasy omega olejów, w tym olej słonecznikowy z gospodarstwa Dyson Farming.

Wzbogacony o przeciwutleniacze i starannie dobrane składniki, chroni przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą, a jednocześnie zmniejsza łamliwość włosów.

Zawiera pantenol, który wzmacnia włosy.

Lekki mechanizm rozpylający zaprojektowany z myślą o równomiernym, kontrolowanym pokryciu mokrych i suchych włosów.

Sposób użycia:

Rozpyl na mokre lub suche włosy i równomiernie rozprowadź rękami, szczotką lub grzebieniem.

Doświadczenia sensoryczne: zapach i forma

Dyson angażuje się w projektowanie produktów, które nie tylko zapewniają wysoką skuteczność, ale także sprawiają przyjemność podczas codziennego użytkowania. Seria kosmetyków do pielęgnacjiwłosów Dyson Omega™ wyróżnia się starannie skomponowanym zapachem, opartym na ośmiu charakterystycznych nutach.

Owocowe nuty zapachowe musujących cytrusów, zielonej herbaty i bergamotki nadają zapachowi świeży, czysty charakter, który odzwierciedla lekką formułę kosmetyków. W miarę wchłaniania sięproduktu pojawiają się kwiatowe nuty jaśminu i róży, wprowadzające kojący, wyrafinowany aromat.

Po wyschnięciu wybrzmiewają głębsze akcenty piżma, drzewa cedrowego i mchu dębowego, pozostawiając subtelny, uniwersalny zapach, nawiązujący do linii Dyson Chitosan™.

W przeciwieństwie do tradycyjnych, płynnych sprayów, odżywka w sprayu Dyson Omega™ ma konsystencję gęstego kremu o strukturze przypominającej żel. Po aplikacji przekształca się w lekką,równomierną mgiełkę. Aby umożliwić taką transformację, inżynierowie Dyson zaprojektowali niestandardową butelkę z precyzyjnym mechanizmem rozpylającym, który pozwala na szybkiei jednolite pokrycie włosów - niezależnie od ich długości - za pomocą jednego, płynnego ruchu.

Co więcej, opakowanie olejku nawilżającego do włosów Dyson Omega™ jest wykonane ze szkła, co pozwala podziwiać bogaty, naturalny kolor olejku. Po przetestowaniu 112 różnych butelek szklanych inżynierowie firmy Dyson zdecydowali się na ciężką, solidną konstrukcję, która zwiększa stabilność i zapobiega przypadkowemu przewróceniu się i rozlaniu zawartości. Specjalnie zaprojektowana nasadka dodatkowo zwiększa pewność chwytu – nawet wtedy, gdy dłonie są pokryte olejkiem.

