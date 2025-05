i Autor: materiały prasowe Sesderma

Słońce kocha naszą skórę… ale nie zawsze z wzajemnością!

Trudno dziś znaleźć kogoś, kto nie słyszał, że promienie słoneczne są jednym z głównych winowajców przedwczesnego starzenia się skóry, powodując fotostarzenie. Promieniowanie UV przenika do głębszych warstw naskórka i w ten sposób może uszkadzać DNA komórek. Co wtedy? Jeśli organizm nie nadąża z naprawą tych mikrouszkodzeń, skóra traci jędrność, a na jej powierzchni pojawiają się przebarwienia i zmarszczki. A w skrajnych przypadkach może to prowadzić nawet do zmian nowotworowych. Dlatego ochrona przeciwsłoneczna to absolutny must have – przez cały rok, nie tylko latem! Ale uwaga – nie każdy krem z filtrem daje 100% ochrony. Przyczyna? Często nakładamy go za mało, za rzadko i nie ponawiamy aplikacji. W efekcie nasza skóra wciąż jest narażona na szkodliwe działanie słońca.