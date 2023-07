Ślubny starter pack dla gości weselnych

Makijażowe perełki, które warto spakować to wakacyjnej kosmetyczki. Z nimi wykonasz każdy makijaż

Dlatego bez wymówek: stylizację należy zawczasu starannie wybrać, tak, żeby pasowała do klimatu imprezy. Standardowo panowie wybierają elegancko skrojona garnitury i pantofle, natomiast u Pań prym wiodą sukienki i nietuzinkowe dodatki. Najważniejsze jest jednak, żeby w wybranych ubraniach czuć się dobrze – wtedy wyglądamy najpiękniej i epatujemy pozytywnymi wibracjami.

Młodej parze warto podarować coś, dzięki czemu zapamiętają naszą obecność w tym ważnym dniu. Może być to symboliczny drobiazg, będący dodatkiem do standardowo przyjętej koperty – ozdoba do domu, praktyczne dodatki turystyczne które przydadzą się podczas miesiąca miodowego lub wspólne zdjęcie oprawiona w piękną ramę.

A jeśli o kopercie już mowa, wybierając kartkę z życzeniami warto postawić na taką, która wyróżni się z tłumu nudnych, czarno-białych kartoników z podniosłym cytatem napisanym kursywom. Zamiast tego postawmy na coś z humorem i nie zapomnijmy napisać w środku własnych życzeń. Nawet kilka prostych zdań będzie bardziej osobowe i szczere niż najpiękniejsze, wydrukowane wiersze.

