Soczysty makijaż ust, który Cię zaskoczy

Niech nie zmyli Cię odważny odcień błyszczyków. Intensywna zieleń i głęboki niebieski szybko zmienią kolor. Zawarty w ich formule barwnik przechodzi ekspresową metamorfozę tworząc unikalny odcień indywidualnie dopasowany do Twoich ust. W zależności od wersji kolorystycznej, każdy z błyszczyków odpowiada innym potrzebom pielęgnacyjnym. Zielony został wzbogacony w nawilżający i wygładzający olej jojoba, natomiast niebieski dzięki olejom z nasion bawełny odżywia i regeneruje usta. Jedno pozostaje niezmienne: super trwałość i blask.

Błyszczyk do ust magicznie zmieniający kolor Green

Daj się zaskoczyć Perfecta SURPRISE ME! Ten magiczny błyszczyk zmieni kolor na Twoich ustach.

Jak to możliwe?

Formuła SURPRISE ME! zawiera specjalny barwnik, który zmieni się pod wpływem pH skóry. A to nie wszystko. SURPRISE ME! to długotrwały kolor, który pozostanie z Tobą do 8 godzin, delikatny blask i super-nawilżenie dla Twoich ust. Zawiera olej jojoba, który intensywnie nawilża i wygładza.

BAW SIĘ KOLOREM!

Sposób użycia: Nanieś błyszczyk na usta, precyzyjnie i równomiernie rozprowadź i sprawdź jaki jest Twój kolor. Dla wzmocnienia efektu nałóż kolejną warstwę. Aplikację powtarzaj w zależności od potrzeby.

Błyszczyk do ust magicznie zmieniający kolor Blue

Daj się zaskoczyć błyszczykowi Perfecta SURPRISE ME! Ten magiczny błyszczyk zmieni kolor na Twoich ustach.

Jak to możliwe?

Formuła SURPRISE ME! zawiera specjalny barwnik, który zmieni się pod wpływem pH skóry. A to nie wszystko. SURPRISE ME! to długotrwały kolor, który pozostanie z Tobą do 8 godzin, delikatny blask i super-nawilżenie dla Twoich ust. Zawiera olej z nasion bawełny, który głęboko odżywia i regeneruje.

BAW SIĘ KOLOREM!

Sposób użycia: Nanieś błyszczyk na usta, precyzyjnie i równomiernie rozprowadź i sprawdź jaki jest Twój kolor. Dla wzmocnienia efektu nałóż kolejną warstwę. Aplikację powtarzaj w zależności od potrzeby.

