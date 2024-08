Śpij spokojnie, śnij odważnie. Zestawy LEGO® DREAMZzz™ mogą poprawić jakość snu dziecka, a po przebudzeniu wzmocnić kreatywność

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Na podstawie badań Grupy LEGO przeprowadzonych w Polsce1, prawie trzy czwarte (73%) dzieci uważa, że szczęśliwe sny pomagają im być bardziej kreatywnymi, a 70% wierzy, że marzenia są ważnym elementem życia. Dodatkowo, dwie trzecie młodych respondentów twierdzi, że sny pomagają im rozwijać wyobraźnię, a dla 62% to możliwość odkrycia nowych pomysłów na rzeczy, które mogą zrealizować w rzeczywistości. Co ciekawe, prawie wszyscy badani (94%) w wieku 6-12 lat twierdzą, że wciąż śnią w nocy, z czego połowie zdarza się to kilka razy w tygodniu, a zaledwie 18% codziennie.

- Jako psycholog dziecięcy często spotykam się z rodzinami, które zgłaszają wyzwania związane z koszmarami sennymi u ich dzieci. Problemy te mogą być wynikiem różnych czynników, takich jak stres, zmiany życiowe, ale też pozornie małe, codzienne napięcia. Praktyka pokazuje mi jak ważne w takich sytuacjach jest przyjrzenie się zarówno emocjom, jak i fizycznym aspektom życia dziecka – mówi Aleksandra Belta-Iwacz, psycholożka dzieci i rodziców – Jednym z pierwszych kroków, który zalecam rodzicom, jest stworzenie spokojnej i bezpiecznej przestrzeni do snu. To znaczy nie tylko samej sypialni dziecka, która będzie sprzyjać regeneracji i sennym marzeniom, ale także wprowadzenie rutyn, które pomogą mu się zrelaksować. Regularne rytuały przed snem, takie jak wspólna zabawa, czytanie książek, czy budowanie z klocków mogą pomóc dziecku przejść z intensywnych, dziennych aktywności, do spokojniejszych prowadzących do snu. Czas przed położeniem się do spania, powinien być momentem odpoczynku, bez trudnych rozmów, czy stresujących sytuacji oraz ekranów elektronicznych. Potwierdzają to również badania Grupy LEGO. Dzieci, które mają pozytywne doświadczenia przed pójściem spać, częściej doświadczają radosnych i inspirujących snów, co wpływa na ich rozwój wyobraźni.

Nowe światy LEGO

Poza zestawami klocków, pod marką LEGO DREAMZzz można znaleźć także popularny serial telewizyjny o dzieciach, które wyruszają w ekscytujące przygody do świata snów, wykorzystując do tego swoją kreatywność, koncentrację i wyobraźnię, aby rozwiązywać problemy i walczyć z koszmarami. W zestawach LEGO DREAMZzz dzieci mogą odkrywać różne pasje (zainteresowanie zwierzętami, pojazdami, dinozaurami czy kosmosem), a także budować je na różne sposoby.

- Serial i zestawy LEGO DREAMZzz podkreślają, jak nieskończone są możliwości w świecie snów, pozwalając dzieciom opowiadać własne, unikalne historie poprzez kreatywną zabawę. Kiedy opracowywaliśmy nowe zestawy, stawialiśmy zabawę w centrum uwagi. W tym roku z radością ogłaszamy, że niektóre z naszych nowych zestawów zawierają nawet do trzech różnych opcji budowy, zachęcając dzieci do dokonywania własnych wyborów podczas konstruowanie i opowiadanie swoich unikalnych historii – mówi Cerim Manovi, dyrektor kreatywny marki LEGO DREAMZzz.

Wskazówki ekspertów dotyczące snu

Zdaniem specjalistów, rodzice mogą zrobić wiele, aby zadbać o udany sen ich pociechy:

Unikajcie elektroniki przed snem: Dzieci powinny unikać korzystania z urządzeń elektronicznych co najmniej 60 minut przed snem, aby wspierać lepszy sen.

Zadbaj o oświetlenie nocne: Jeśli twoje dzieci nie lubią całkowitej ciemności, użyj lampki nocnej, która nie emituje niebieskiego światła.

Spędź czas z dziećmi: Przed snem upewnij się, że spędzasz czas ze swoimi dziećmi. Spędzanie świadomego, nieprzerwanego czasu razem jest kluczowe dla spokojnego snu.

Zapewnij poczucie bezpieczeństwa: Jeśli kilkulatek nie czuje się pewnie śpiąc samemu, zaoferuj wsparcie swoje lub maskotki zarówno podczas zasypiania, jak i przez całą noc.

Rozmawiaj o złych snach: Jeśli twoje dziecko miewa złe sny, unikaj omawiania ich tuż przed snem. Zamiast tego porozmawiajcie o nich rano.

Opisuj sny: Możesz wykorzystać budowanie z klocków lub rysowanie, aby pomóc dziecku opisać swoje sny i radzić sobie z koszmarami.

Dostrzegaj obawy dziecka: Nie bagatelizuj obaw swojego dziecka, uznaj je za ważne. Koszmary mogą być bardzo niepokojące, szczególnie przy wyobraźni dziecka.

Zadbaj o naturalne światło: W ciągu dnia zapewnij dziecku dostęp do naturalnego światła, najlepiej zaraz po przebudzeniu.

Zapewnij czas na świeżym powietrzu: Upewnij się, że dziecko spędza wystarczająco dużo czasu na świeżym powietrzu w ciągu dnia, które wspiera zdrowy rytm snu.

Dbaj o zdrowe odżywianie: Skup się na zdrowym odżywianiu i wspólnych posiłkach rodzinnych, które mogą pozytywnie wpłynąć na sen.

Spędzanie jakościowego czasu z rodziną również poprawia jakość snu. Nawet proste rytuały mogą sprawić dużą różnicę. Spróbuj kończyć prace domowe wczesnym wieczorem, aby dzieci miały wystarczająco dużo czasu na relaks przed snem. Rozważcie wspólną zabawę w gry planszowe lub budowanie z klocków LEGO, ponieważ te aktywności pomagają wyjść z cyfrowego świata, który utrzymuje nasze mózgi w stanie czuwania.

Znaczenie snów i ich korzyści

Specjaliści podkreślają również znaczenie snów, które mogą inspirować dzieci do dostrzegania różnych możliwości w świecie i wierzenia w swoje twórcze zdolności. Chociaż nie każde dziecko pamięta swoje sny każdej nocy — a niektóre wcale — nie oznacza to, że nie śnią.

Grupa LEGO uważa, że ważne jest, aby uczyć dzieci od najmłodszych lat dbałości o dobry sen. Jest to istotne nie tylko dla ich rozwoju teraz, ale także w przyszłości. Nowe zestawy LEGO DREAMZzz zostały stworzone z myślą, aby pomóc dzieciom w odkrywaniu świata snów z ciekawością i łatwością, umożliwiając im zapoznanie się z nim w najlepszy możliwy sposób.

i Autor: materiał prasowy LEGO

