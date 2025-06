Sorvella Perfume x Miss Polonia: siła zapachu, siła kobiecości. Premiera dwóch nowych kompozycji zapachowych: Black Swan i Gold Miss

Lato na pełnej fali – festiwal GARNIER King of the Bay startuje w Rewie

COS, we współpracy ze Studio Ashby, prezentuje wyselekcjonowane dzieła artystek w swoich butikach w Londynie, Paryżu i Helsinkach.

Black Swan – zapach kobiecej siły i głębi

Sorvella Perfume Body & Hair Mist Black Swan to propozycja dla kobiet, które łączą pewność siebie z wrażliwością. Zapach otwierają nuty czekolady, mandarynki i owoców, wprowadzające aksamitną słodycz. W sercu rozwijają się jaśmin i konwalia – kwiaty znane z polskich ogrodów, kojarzone z klasą i delikatnością. Bazę tworzy kompozycja z ambry, karmelu, piżma, wanilii i nut drzewnych, która dodaje głębi i trwałości. To zapach, który mówi więcej niż słowa – dyskretny, ale zauważalny.

Gold Miss – ciepło, spokój i kobieca aura

Sorvella Perfume Body & Hair Mist Gold Miss opiera się na nutach, które budują atmosferę bliskości i harmonii. W otwarciu wyczuwalne są karmel, pomarańcza i nagietek – nuty przywołujące obraz późnego lata i słońca muskającego skórę. W sercu zapachu znajdują się kwiat pomarańczy i bursztyn, nadające kompozycji miękkość i zmysłowy charakter. Całość dopełnia piżmo, pozostawiające na skórze delikatny, utrzymujący się ślad.

Sorvella Perfume x Miss Polonia – wspólna wizja kobiecości

Współpraca Sorvella Perfume i konkursu Miss Polonia, trwająca od 2021 roku, opiera się na wspólnych wartościach: szacunku do indywidualności, odwagi w byciu sobą oraz pielęgnowaniu stylu, który nie podąża za trendami, lecz je współtworzy. Kampania obejmuje działania wizerunkowe, sesje zdjęciowe oraz aktywność ambasadorek w mediach społecznościowych.

„Zapach to nie tylko dodatek – to osobisty sygnał, który mówi, kim jesteśmy. Chcemy, by nasze perfumy wspierały kobiety w codziennym wyrażaniu siebie – niezależnie od tego, czy wybierają intensywną nutę Black Swan, czy ciepłą atmosferę Gold Miss,” – mówi Anastazja Grunkowska, e-commerce manager marki Sorvella Perfume.

i Autor: materiały prasowe Sorvella