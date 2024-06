SOS dla Twoich stóp

Nawet jeśli regularnie wykonujesz profesjonalny pedicure, to między kolejnymi sesjami skóra stóp potrzebuje pielęgnacyjnego wsparcia. Szczególnie na piętach, które „noszą” cały nasz ciężar. W tej okolicy naskórek szybko staje się twardy i szorstki.

W linii Perfecta Pharmacy znajdziemy:

Zobacz także: Nowa odsłona wyjątkowej akcji charytatywnej znanej marki beauty

PERFECTA PHARMACY

Codzienny krem do stóp z kompleksem nawilżającym 5% urea

Codzienny krem do stóp z kompleksem nawilżającym to doskonałe rozwiązanie dla osób, które pragną zadbać o zdrowie i piękno swoich stóp. Zawiera on unikalne połączenie składników aktywnych, które zapewniają kompleksową pielęgnacje i przywrócenie nawilżenia. Idealny dla osób o wrażliwej skórze.

5% UREA – MOCZNIK skutecznie nawilża i zmiękcza martwy naskórek, eliminując szorstkość i suchość stóp

OLEJ RYCYNOWY głęboko nawilża sprawiając, że skóra i paznokcie wyglądają na zdrowsze i mocniejsze

MASŁO SHEA intensywnie odżywia skórę, przyspiesza regeneracje oraz zapobiega powstawaniu przesuszeń i pęknięć

Stosowanie: Krem wmasować w skórę stóp. Stosować regularnie, rano i wieczorem na oczyszczoną i wysuszoną skórę. Na noc pozostawić na skórze grubszą warstwę kremu – szczególnie w obszarze występowania zrogowaceń.

PERFECTA PHARMACY

Ochronny krem do stóp z kompleksem przeciwgrzybiczym 15% urea

Krem do stóp z kompleksem przeciwgrzybiczym, zawierający składniki aktywne takie jak 15% mocznika, undecylenian oraz alantoina. Do profilaktyki stóp dla osób narażonych na infekcje grzybicze, szczególnie dla korzystających z miejsc publicznych takich jak basen, sauna i siłownia. Oddziałuje na potencjalnie zainfekowane obszary, łagodząc swędzenie, pieczenie oraz neutralizując zapach.

15% UREA – MOCZNIK składnik zmiękczający, przywraca gładkość i miękkość stóp

UNDECYLENIAN wspiera hamowanie rozwoju mikroorganizmów na powierzchni skóry i pomaga w ochronie przeciw grzybicy

D-PANTHENOL intensywnie nawilża i regeneruje, łagodzi podrażnienia i przyspiesza proces gojenia się drobnych uszkodzeń skóry

Stosowanie: Nałożyć na oczyszczoną i osuszoną skórę stóp grubą warstwę kremu. Pozostawić na kilka minut. Nadmiar wmasować. Dla wzmocnienia efektu można nałożyć bawełniane skarpetki i pozostawić na noc. Zabieg powtarzać 2-3 razy w tygodniu.

PERFECTA PHARMACY

Wygładzający krem-kompres do stóp zmiękczające ,,skarpetki” 20% UREA

Krem-kompres „Zmiękczające skarpetki” polecany do pielęgnacji skóry stóp ze zrogowaciałym i przesuszonym naskórkiem. Krem eliminuje uczucie szorstkiej skóry, reguluje proces naturalnej odnowy naskórka, zmiękcza, wygładza i uelastycznia. Tworzy na skórze niewidzialna warstwę tzw. „zmiękczające skarpetki”.

20% UREA – MOCZNIK perfekcyjnie nawilża, wygładza i zmiękcza skórę

LIPIDY NAPRAWCZE intensywnie nawilżają i regenerują, sprawiają, że skóra jest miękka oraz aksamitna w dotyku

ALANTOINA wykazuje działanie silnie kojące i łagodzące

Stosowanie: Krem wmasować w skórę stóp. Stosować regularnie, rano i wieczorem na oczyszczoną i wysuszoną skórę. Na noc pozostawić na skórze grubszą warstwę kremu – szczególnie w obszarze występowania zrogowaceń.

i Autor: materiał prasowy Perfecta