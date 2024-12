Specjalistka wybrała najpiękniejsze perfumy na zimę. Te zapachy koją zmysły i przynoszą dobre emocje

Giorgio Armani My Way

Zapach oparty na białym jaśminie i tuberozie, z dodatkiem wanilii i cedru. Dodaje elegancji i kobiecości, idealny zarówno na co dzień jak i na specjalne okazje. Wanilia i cedr otulają miękko skórę ciepłem i kobiecością – opisała zapach Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Wodę perfumowna Giorgio Armani My Way stworzyli mistrzowie perfumiarstwa, Carlos Benaïm i Bruno Jovanovic. Ich interpretacja własnej drogi nieustannie inspiruje i zachęca do poszerzania horyzontów. Podkreśla, że każda kobieta jest sumą swoich doświadczeń, których dostarcza jej każdy dzień. Ten zimowy i mroźny również, a wszystkim tym momentom może towarzyszyć wyjątkowy zapach My Way.

Nuty głowy: kwiat pomarańczy i bergamotka

Nuty serca: tuberoza i jaśmin

Nuty bazy: wanilia, białe piżmo i cedr

Giorgio Armani My Way Intense

Bardziej intensywna i zmysłowa wersja My Way, z wyraźnymi nutami drzewa sandałowego i wanilii. Idealna na wieczorne wyjścia w chłodniejsze dni. Wyrazista, kobieca, ciepła i zmysłowa, dla kobiet rozsmakowanych w każdym aspekcie życia – rekomenduje zapach Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Giorgio Armani My Way Intense to woda perfumowana skomponowana przez jednego z najsłynniejszych mistrzów sztuki perfumiarstwa, Carlosa Benaïma. Głównym mottem przyświecającym temu zapachowi jest „I am what I live” – „Jestem tym, co przeżywam”. W zdaniu tym zamknięto ogromną siłę nowych doświadczeń i spotkań, zarówno z innymi, jak i z samą sobą. W kontekście ciepła, które oddaje kompozycja zapachowa, My Way Intense jest doskonałym wyborem także na najzimniejszą porę roku. Otulający zapach będzie wspierał w definiowaniu własnej drogi i konsekwentnym podążaniu nią także zimą.

Nuty głowy: kwiat pomarańczy i gorzka pomarańcza

Nuty serca: tuberoza

Nuty bazy: wanilia i drzewo sandałowe

Giorgio Armani Sì

Elegancki i kobiecy zapach z nutami czarnej porzeczki, róży i wanilii. Jego szyprowa baza nadaje mu charakteru i idealnie komponuje się z zimową aurą. Podkreśla klasę, ponadczasową elegancję i naturalna charyzmę – oceniła zapach jako zimową propozycję Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Sì od Giorgio Armani to zapach, dla którego inspiracją stała się współczesna, odważna, silna i niezależna kobieta, która nie boi się wyrażać swoich emocji. Woda perfumowana od włoskiego kreatora stylu to dodatek, który na co dzień dodaje sił do działania. Jej kompozycja doskonale współgra z zimową aurą, co sprawia, że nawet podczas mroźnej pory roku jest nieocenionym dopełnieniem każdej stylizacji.

Nuty głowy: liść czarnej porzeczki

Nuty serca: róża i frezja

Nuty bazy: wanilia, paczula, nuty drzewne i ambroksan

Giorgio Armani Sì Intense

Bardziej intensywna wersja Sì, z nutami nektaru z czarnej porzeczki, paczuli i wanilii. Zapach zmysłowy i uwodzicielski, idealny na wieczorne wyjścia. Ciepły i otulający, doskonale dopełniający wieczorową kreację – poleca Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Sì to zobowiązanie, żeby iść do przodu, nie poddawać i jednocześnie robić to w zgodzie ze sobą. Sì to postanowienie, żeby żyć swoim życiem. Sì to mówienie "TAK" swoim pasjom i marzeniom. Sì to także otwartość na to, co przyniesie przyszłość, także ta malująca się w zimowych kolorach.

Nuty głowy: czarna porzeczka

Nuty serca: róża i davana

Nuty bazy: wanilia i czarna herbata

Giorgio Armani Sì Passione

Zapach łączący nuty owocowe (czarna porzeczka, gruszka) z kwiatowymi (róża, jaśmin) i wanilią. Energetyczny i zmysłowy jednocześnie. Idealny na co dzień, dla kobiety pragnącej podkreślić swoja niezależność i pewność siebie – zachwala na każdy z zimowych dni Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Kompozycja wody perfumowanej Giorgio Armani Sì Passione to hołd złożony kobiecie wolnej i świadomej. Zmysłowy zapach na nowo definiuje pasję i nie narzuca ograniczeń kobietom, które dla niej żyją. To właśnie silne uczucie, któremu nie można się oprzeć, definiuje ich wybory i dzięki niemu nie boją się mówić "TAK". Ten zapach rozpali zmysły i zachęci do działania nawet w najzimniejszy z zimowych dni.

Nuty głowy: gruszka, czarna porzeczka, różowy pieprz i grejpfrut

Nuty serca: ananas, róża, jaśmin i heliotrop

Nuty bazy: wanilia, cedr, paczula i drzewo bursztynowe

Giorgio Armani Sì Passione Intense

Intensywniejsza i bardziej zmysłowa wersja Si Passione, z dominującą nutą jaśminu i wanilii. Doskonały na długie zimowe wieczory, kolację przy świecach z domieszką intymności. Dla pewnej siebie kobiety pragnącej wyeksponować swoją zmysłowość – podkreśliła Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Giorgio Armani Sì Passione Intense to pasja i intensywne emocje zamknięte w wyjątkowym zapachu. Perfumy są dedykowane współczesnym kobietom, które żyją we własnym rytmie i podążają za głosem swojego serca. Odniesienie do głosu serca nie jest tu przypadkowe. Nowy zapach jest bowiem identyfikowany właśnie przez jego serce – magnetyczny, intensywny i wielowymiarowy jaśmin. To właśnie on sprawia, że cała kompozycja jest dokonała na zimowe wieczory, zwłaszcza te we dwoje.

Nuty głowy: gruszka, czarna porzeczka

Noty serca: jaśmin, róża

Nuty bazy: wanilia, mech

Armani Privé BOIS D'ENCENS

BOIS D'ENCENS to ulubiony zapach pana Armaniego, przywołujący wspomnienia z jego dzieciństwa i wizyt z ukochaną babcią w kościele. Mistyczny i ciepły, zbudowany wokół kadzidła, wywołuje poczucie spokoju i wyrafinowania, idealne na chłodniejsze wieczory. Niezwykle trwały, utrzymuje się na skórze przez wiele godzin. Tworzy intymną aurę, która otula noszącego, a nie dominuje otoczenia. Subtelnie unosi się wokół, dodając elegancji i tajemniczości – podsumowała Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Bois d’Ences jest uniwersalnym zapachem, którego Giorgio Armani używa codziennie. Inspiracją dla jej powstania stał się chłód kamieni i woń kadzidła, które wypełniały świątynię, którą odwiedzał z babcią. Te wyjątkowe momenty udało mu się zamknąć we flakonie z perfumami. Aura tajemniczości, którą tworzy kompozycja, doskonale pasuje do zimowych wieczorów, na które poleca je nasza ekspertka.

Nuty głowy: cynamon, bergamotka

Noty serca: bób tonka, fiołek, paczula i brzoza

Nuty bazy: kadzidło, olejek z czystka, wanilia i żywica