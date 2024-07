i Autor: materiał prasowy Vanda Novak

Strefa mody

Spędź lato w klapkach Sandy, nowym must have by Vanda Novak

Każdego sezonu wśród nowości od marek i projektantów znajduje się wiele modeli oraz sylwetek, które walczą o tytuł must have. Najnowsza propozycja Sandy Sandals od VANDY NOVAK nie pozostawia żadnych wątpliwości - to obowiązkowy model tego lata, który już stał się bestsellerem marki.