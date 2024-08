i Autor: materiał prasowy Radical®

Strefa beauty

Spersonalizowana pielęgnacja włosów

Jeżeli stosowane kosmetyki mają pozytywnie wpłynąć na kondycję włosów, muszą być odpowiednio dobrane do ich aktualnych wymagań. RADICAL®, specjalista w dziedzinie wzmacniania i pielęgnacji, proponuje szampony odpowiadające na indywidualne potrzeby włosów. Ich stosowanie pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów w krótkim czasie. W portfolio marki znajdziemy m. in. szampon regenerujący do włosów suchych i łamliwych oraz szampon chroniący kolor do włosów farbowanych i z pasemkami. Ponadto, na wypadek konieczności szybkiego odświeżenia fryzury, marka proponuje suche szampony, w tym suchy szampon z odżywką do włosów zniszczonych i osłabionych.