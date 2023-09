Sport nigdy nie wyjdzie z mody

Spodnie dresowe to najwygodniejsze rozwiązanie homewear i element obowiązkowy podróży. Bluzy z kapturem nosimy już nie tylko na trening, ale także do pracy, stawiając na wygodę. Nie da się zaprzeczyć, że od lat z sukcesem wprowadzamy kolejne elementy asortymentu treningowego do codzienności. Coraz częściej jest to odzież inspirowana kultowymi modelami szczególnie popularnymi w latach 80. i 90. Retro wraca do mody jak bumerang.

Niezależnie czy redefiniujemy obszerne ubrania z boiska do koszykówki, czy dopasowane stylizacje z fitnessowych kaset VHS – króluje różnorodność, wariacja fasonów, barw oraz uniwersalność w znalezieniu czegoś dla siebie.

Diadora już blisko od 80 lat tworzy najwyższej jakości produkty, decydując się na odważne połączenia kolorystyczne, zachowując jednocześnie odpowiedni balans propozycji bardziej minimalistycznych. Najnowsza kapsułowa kolekcja Back to Sport to hołd dla nierozerwalnego połączenia włoskiej jakości i historii tworzenia odzieży sportowej i lifestyle’owej od 1948 roku.

Zobacz także: Przyklej folię bąbelkową do okien i ciesz się ciepłem w domu. Nawet kilka stopni cieplej bez odkręcania grzejnika. Zimą ten trik odmieni Twoje życie

Klasyczne kroje uzupełniają się, tworząc ponadczasowe zestawy. Komplety dresowe oraz koszulki wykonane z naturalnych materiałów założyć można zarówno na wieczorną przebieżkę, jak i spotkanie z przyjaciółmi w kawiarni w sercu miasta. Stonowaną kolorystykę utrzymaną w pastelach, granatach i szarościach kontrastują mocne odcienie fioletu: purpura i indygo.

Proste formy dopełnia gra detalami: asymetryczne zakładki na rękawach i pionowe na nogawkach, faktura materiałów oraz nadruki nawiązujące do narodzin marki – daty i miejsca jej powstania, we włoskim miasteczku Caerano di San Marco. Nadruki zaprojektowane zostały przez pochodzącego z Gioia del Colle projektanta oraz twórcę firmy LC23 – Leo Colacicco. Jest to kolejna współpraca projektanta z marką.

Kultowy model butów do koszykówki MI Basket od Diadora zyskuje nowe życie, w odświeżonej wersji modelu Magic Bold. Eklektyczną formę, w której zamsz łączy się ze skórzaną cholewką dopełnia podeszwa na platformie, nawiązując do najpopularniejszego obuwia lat 80. Model dostępny jest w dwóch fasonach (przed kostkę lub za) oraz trzech wersjach kolorystycznych: kontrastowej czarno-białej i dwóch wariacjach na temat odcieni - w barwach ziemi bądź fioletu. Tak samo, jak włoska jakość - sport nigdy nie wyjdzie z mody.

Kolekcja Back to Sport od marki Diadora dostępna jest na stronie www.mmsport.pl.

i Autor: materiały prasowe Diadora

i Autor: materiały prasowe Diadora