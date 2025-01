Sposoby na nawilżenie skóry! Bez tego żaden krem nie zadziała

Tylko do soboty kupisz bestsellerową odżywkę do włosów w promocji Rossmanna za 14 zł. Efekt tafli na włosach już po pierwszym użyciu. "Najlepsza odżywka w historii"

Nawilżająca pielęgnacja, która spełni największe wymagania

Poranna i wieczorna pielęgnacja to czas na naszej skóry, dzięki odpowiednim nawykom możemy poprawić jej kondycje, wyrównać koloryt, a nawet opóźnić procesy starzenia. Jednak ta krótka chwila rano i wieczorem może być również doskonałym rytuałem dla naszej duszy, to czas wyciszenia, symfonii zapachów i zabiegów pielęgnacyjnych, które odprężają. Właściwa pielęgnacja skóry to rytuał, którego absolutnie nie powinniśmy pomijać. Dzięki niej utrzymamy naszą cerę w dobrej kondycji, zapobiegniemy pierwszym oznakom starzenia, a i makijaż będzie wyglądał o wiele lepiej. Jednym z ważniejszych elementów pielęgnacji jest nawilżenie skóry. Wbrew panującej opinii, nawet cera tłusta tego potrzebuje. Skóra skłonna do wyświecania się w ciągu dnia powinna wybierać lżejsze, bardziej żelowe formuły.

DRUNK ELEPHANT B-Hydra™ Intensive Hydration Serum - Serum Nawilżające

Opracowane na bazie formuły z prowitaminą B5 oraz ceramidu ananasowego serum nawilżające do twarzy zapewnia stałą dawkę nawilżenia przez cały dzień, sprawiając, że skóra wygląda zdrowo i jest dodatkowo rozjaśniona. To serum, zawierające w swojej mieszance unikalny kompleks soczewica-jabłko-arbuz, pomaga zredukować matowość, suchość oraz widoczność linii mimicznych. Z każdą aplikacją Twoja cera będzie zyskiwać coraz bardziej promienny i młodzieńczy wygląd. To lekkie, a jednocześnie silnie działające serum jest idealne dla każdego typu cery.

i Autor: materiały prasowe DRUNK ELEPHANT

BYOMA Hydrating Serum - Serum nawilżające do twarzy

To ultralekkie, odżywcze serum do twarzy jest wzbogacone o składniki nawilżające dla uzyskania promiennej skóry i silniejszej bariery ochronnej każdego dnia.

Nasz unikalny kompleks trójceramidowy (ceramidy, cholesterol, kwasy tłuszczowe) w połączeniu z duetem skwalanu i gliceryny (aby przywrócić skórze odpowiedni poziom nawilżenia) zapewnia natychmiastowe nawilżenie i długotrwałe rezultaty. Utrata wody, zaczerwienienia, suchość i łuszczenie się skóry są zminimalizowane - Twoja skóra wygląda lepiej każdego dnia i staje się natychmiastowo gładka, miękka i odżywiona.

i Autor: materiały prasowe Byoma

Embryolisse Krem odżywczo-nawilżający

Opracowany przez dermatologów, francuski sekret urody od dziesięcioleci. Krem odżywczo-nawilżający to uniwersalny ulubieniec profesjonalnych wizażystów, aktorek i modelek na całym świecie. Ten wielofunkcyjny, odżywczy krem ​​nawilżający jest przeznaczony dla każdego rodzaju skóry, nawet tej najbardziej delikatnej. Sprawia, że skóra staje się miękka i elastyczna. Kluczowe składniki: masło shea odżywia skórę i zmiękcza naskórek, aloes łagodzi oraz proteiny sojowe i wosk pszczeli utrzymują nawilżenie.

i Autor: materiały prasowe Embryolisse

SENSUM MARE ALGOPRO Nawilżająco-odbudowująca esencja wspierająca barierę hydrolipidową 1% kompleks z ceramidami i ektoiną

Esencja nawilżająco – odbudowująca stworzona na bazie lipidowego koncentratu fosfo-ceramidowego, łączy zalety nawilżającego toniku oraz odżywczej ampułki. Zawartość ektoiny, kwasu hialuronowego oraz hialuronianu sodu o trzech różnych wielkościach cząsteczek, skutecznie wpływa na poprawę nawilżenia oraz ujędrnienia skóry. Kompozycja kompleksów alg i ceramidów tworzy na skórze subtelny film ochronny, który łagodzi podrażnienia i dyskomfort spowodowany suchą skórą oraz intensywnie ją pielęgnuje. Skuteczna moc 25 składników aktywnych przyczynia się do zachowania młodego i zdrowego wyglądu skóry oraz wspiera odbudowę naturalnego płaszcza hydrolipidowego.