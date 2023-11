Sposoby na rozświetlenie skóry

Grudzień to miesiąc luksusu. Odliczaj czas do Świąt wyjątkowymi podarunkami dla samej siebie

Pielęgnacja powinna być czystą przyjemnością, a nie trudną do rozwiązania grą logiczną. Prosty plan działania i kosmetyki, które możemy dowolnie łączyć to duże ułatwienie przy codziennych rytuałach dla urody. Oczekujemy też, że efekty stosowania wybranych przez nas produktów będą długotrwałe i – najlepiej – widoczne od razu. tołpa.® my skin changer to doskonała propozycja dla osób, które lubią stosować różne produkty, ale obawiają się niepożądanych interakcji, podrażnień i wpływu takiego podejścia na efektywność działania. Tutaj także stawiamy na skuteczność SUPER MOLEKUŁ w zaskakujących i przyjemnych formułach. Zapytaj siebie i swoją skórę, czego dziś potrzebujecie?

OH MY GLOW - ROZŚWETLENIE

tołpa.® my skin changer oh my glow serum, To skoncentrowana moc SUPER MOLEKUŁ. Nasyca skórę witaminami i antyoksydantami. Ujednolica koloryt i wzmacnia. Dzień po dniu skóra jest świetlista i naturalnie piękna

STOSUJ GDY WIDZISZ/CZUJESZ:

- szary koloryt – przebarwienia – nierówności - zaczerwienienie

w 7 dni wyrównuje koloryt

zapewnia silną antyoksydację

odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej

SKŁADNIKI AKTYWNE:

torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

witamina C SAP – ultrastabilna forma: sól sodowa fosforanu askorbyl. Przekształca się do czystej witaminy C dopiero w skórze. Nie powoduje podrażnień, działa silnie antyoksydacyjnie, wzmacnia skórę i rozświetla

witamina E – silny antyoksydant, przyspiesza procesy regeneracji i wzmacnia elastyczność naskórka

dipeptyd –biomimetyczny peptyd – karnozyna, opóźnia pojawienie się oznak starzenia

hesperydyna – naturalny flawonoid, poprawia mikrocyrkulację, dzięki czemu ujednolica koloryt i przywraca blask skórze

tołpa.® my skin changer oh my glow krem pod oczy,

Dzięki SUPER MOLEKUŁOM troszczy się o newralgiczny obszar skóry wokół oczu. Eliminuje cienie, worki i opuchnięcia. Nasyca silnymi antyoksydantami. Połyskujące pigmenty natychmiast nadają świetlistość.

STOSUJ GDY WIDZISZ/CZUJESZ:

- szary koloryt – zaczerwienienie - cienie i/lub worki pod oczami

już po 1 użyciu większa blask nawet o 42%

w 2 tygodnie rozjaśnia przebarwienia nawet o 27%

odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej

SKŁADNIKI AKTYWNE:

torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

hesperydyna – naturalny flawonoid, poprawia mikrocyrkulację, dzięki czemu eliminuje cienie, worki i opuchnięcia pod oczami

kwas ferulowy – silny antyoksydant, chroni przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska, przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu

pigmenty rozświetlające – nadają skórze subtelną świetlistość i natychmiast poprawiają koloryt

tołpa.® my skin changer oh my glow kremo-maska,

Otula skórę unikalną mieszanką SUPER MOLEKUŁ. Nasyca witaminami i silnymi antyoksydantami. Redukuje efekt zmęczonej i szarej skóry. Ujednolica koloryt i wzmacnia. Redukuje zaczerwienienia i koi. Dzień po dniu skóra jest świetlista i naturalnie piękna.

STOSUJ GDY WIDZISZ/CZUJESZ:

- szary koloryt – przebarwienia – nierówności - zaczerwienienie

już po 2 tygodniach rozjaśnia przebarwienia do -41% i redukuje zaczerwienienia do -31%

odpowiednia dla skóry wrażliwej i alergicznej

SKŁADNIKI AKTYWNE:

torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

witamina C – czysta witamina C (kwas askorbinowy) zamknięta w mikronośniku dla większej stabilności i głębszego przenikania, działa silnie antyoksydacyjnie, redukuje efekt zmęczonej skóry, rozświetla

witamina E – silny antyoksydant, przyspiesza procesy regeneracji i wzmacnia elastyczność naskórka

kwas ferulowy – silny antyoksydant, chroni przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska, przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu. Stabilizuje wit. C i E, potęgując ich moc działania

kalamina – mineralna mieszanina węglanu cynku z tlenkiem żelaza o silnych właściwościach kojących i przyspieszających regenerację. Redukuje zaczerwienienia i łagodzi podrażnienia, dzięki czemu poprawia koloryt skóry

tołpa.® my skin changer oh my glow peeling kwasowy na twarz i pod oczy,

To unikalne połączenie SUPER MOLEKUŁ złuszczających i rozświetlających. Ultradelikatnie usuwa zrogowaciały naskórek, odkrywając jego naturalny blask również w okolicach oczu. Połyskujące pigmenty natychmiast nadają świetlistość, a ochronna kalamina redukuje zaczerwienienia i koi. Efekt: wyrównany koloryt i gładka skóra w 10 min.

STOSUJ ABY WSPOMÓC SKUTECZNOŚĆ CODZIENNEJ PIELĘGNACJI I GDY WIDZISZ/ CZUJESZ:

- szary koloryt - przebarwienia – nierówności - miejscowe łuszczenie – zaczerwienienie - zaskórniki

odpowiedni dla skóry naczynkowej

już po 1 użyciu zwiększa gładkość nawet o 29%

rozświetla po 1 użyciu

odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej

SKŁADNIKI AKTYWNE:

torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

kwas maltobionowy – to kwas polihydroksylowy (PHA), ultradelikatnie usuwa zrogowaciały naskórek, nie powodując podrażnień. Odkrywa naturalny blask odświeżonego naskórka.

kalamina – mineralna mieszanina węglanu cynku z tlenkiem żelaza o silnych właściwościach kojących

i przyspieszających regenerację. Redukuje zaczerwienieni i łagodzi podrażnienia, dzięki czemu poprawia koloryt skóry

glikolipidy – uzupełniają barierę hydrolipidową, zwiększając nawilżanie

naturalne pigmenty rozświetlające – nadają skórze subtelną świetlistość i natychmiast poprawiają koloryt

CODZIENNA OCHRONA

tołpa.® my skin changer light bodyguard krem spf 50,

To codzienna tarcza SUPER MOLEKUŁ chroniąca przed promieniowaniem, „cyfrowymi zanieczyszczeniami” i wolnymi rodnikami. Dzięki wysokiej ochronie przeciwsłonecznej, przeciwdziała fotostarzeniu i przebarwieniom, pomagając zachować dłużej młodą skórę. Jest odpowiedni do skóry wymagającej ochrony przeciwsłonecznej po użyciu produktów z kwasami lub retinolem.

działa antyoksydacyjnie

zapewnia ochronę przed BLUE LIGHT (światło niebieskie HEV) oraz wysoką ochronę przed UVB i UVA

bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej, również wokół oczu

SKŁADNIKI AKTYWNE:

torf tołpa® – reguluje procesy metaboliczne, wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie nawilżenia, zwalcza wolne rodniki zawiera wiele substancji czynnych takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy

filtry organiczne – fotostabilny układ filtrów przyjaznych dla skóry i środowiska. Zapewnia wysoką ochronę przed UVB, UVA i HEV (niebieskie światło)

witamina C SAP – ultrastabilna forma: sól sodowa fosforanu askorbyl. Przekształca się do czystej witaminy C dopiero w skórze. Nie powoduje podrażnień, działa silnie antyoksydacyjnie, wzmacnia skórę i rozświetla

karnozyna – biomimetyczny peptyd, wspomaga ochronę przed niekorzystnym promieniowaniem, działa silnie antyoksydacyjnie, opóźnia pojawienie się oznak starzenia

kwas ferulowy – silny antyoksydant, chroni przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska, przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu. Stabilizuje wit. C i potęguje moc jej działania.

