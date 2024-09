Sprawdź, jak zaoszczędzić na zakupach z aplikacją Rossmann PL. Sprytne wskazówki

Wszystkie funkcjonalności charakteryzuje intuicyjność przy używaniu aplikacji. Można z nich korzystać zarówno w drogerii jak i planując wizytę w swoim ulubionym Rossmannie.

Rossmann GO - dla tych, którzy cenią sobie niezależność, bezpieczeństwo i chcą obsłużyć się całkowicie samodzielnie, oferujemy Rossmann GO. To funkcjonalność zapewniająca dodatkowy 5% rabat na zakupy w drogerii stacjonarnej. Klient przy półce sam skanuje wybrane produkty, wkłada je do swojej torby, a następnie płaci za nie telefonem. Nie ma konieczności podchodzenia do kasy.

„Kupon za uśmiech” – wystarczy wybrać odpowiedni kafelek w apce i uśmiechnąć się do telefonu. Po chwili wyświetli nam się informacja o specjalnej ofercie. Kupon można zrealizować w drogerii stacjonarnej do końca danego dnia. Każdego dnia (z wyjątkiem niedziel i świąt) od godziny 6:00 można, uśmiechając się do telefonu, zdobyć nowy kupon, z innymi produktami. Na użytkowników (zarejestrowanych w Klubie Rossmann) czekają kupony rabatowe z atrakcyjnymi promocjami: 1+1 lub 2+2.

„Cena z apką” - to promocyjne ceny na wybrane, specjalnie oznaczone produkty. Należy ich szukać na półkach, w aplikacji i na stronie internetowej. Żeby kupić wybrany produkt w niższej cenie wystarczy zeskanować aplikację przy kasie, skorzystać z zakupów z funkcją Rossmann GO lub zrobić zakupy w drogerii internetowej Rossmann.

„Szybka akcja” - klient w aplikacji może otrzymać jeden z 40 tys. voucherów gwarantujących zniżkę od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych na jeden wybrany artykuł. Karta z „Szybką akcją” pojawia się w ciągu dnia. Znajduje się na niej przycisk „Chcę to!” – należy go wybrać, a następnie jednorazowo zaakceptować regulamin akcji i ponownie potwierdzić chęć zdobycia vouchera.

Warto zaglądać do rossmannowej aplikacji codziennie. Wkrótce pojawią się tam kolejne niespodzianki dla klientów.