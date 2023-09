Sprawdź, jakie porady dotyczące pielęgnacji ma dla Ciebie wyszkolony terapeuta urody!

FOREO: Jaka jest Twoja poranna rutyna pielęgnacyjna?

Chris Luckham: Zawsze zaczynam od oczyszczenia, używając LUNA™ 4 i żelu do mycia na bazie kwasu glikolowego lub salicylowego. Tak oczyszczoną skórkę dokładnie osuszam, a następnie na stosuję BEAR™ 2 z SUPERCHARGED™ Serum 2.0 i wykonuję 6-minutowy zabieg ujędrniający całej twarzy i szyi. Następnie skupiam się na nawilżeniu: stosuję serum i krem z witaminą C. Ostatnią warstwą jest zawsze SPF. W przypadku kobiet oczywiście dojść może jeszcze makijaż, w zależności od mojego planu dnia.

F: Dlaczego używasz szczoteczki oczyszczającej LUNA™ 4 i co najbardziej w niej lubisz? Jak przekonałbyś innych do jej stosowania w pielęgnacji?

CL: To prawdopodobnie najtrudniejsze pytanie, jakie słyszę w pracy i poza nią – to jak porównywanie mycia samochodu wiadrem brudnej wody z myciem strumieniem czystej wody i odpowiednich narzędzi. To, co najbardziej podoba mi się w LUNIE, poza tym, że można użyć KAŻDEGO środka czyszczącego to, to że jest w pełni wodoodporna i wykonana z silikonu, który chroni przed bakteriami. Ponad to usuwa do 99% zanieczyszczeń, oczyszcza skórę z obumarłych komórek i oczyszcza pory. Dzięki temu skóra jest bardzo dobrze przygotowana na kolejne kroki w pielęgnacji. Ale to nie wszystkie korzyści – wbudowane pulsacje T-sonic ujędrniają skórę, pomagają wygładzić drobne linie i zmarszczki. Czy jeszcze kogoś trzeba przekonywać do jej stosowania?

Zobacz także: Trendy w makijażu na jesień. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

F: BEAR™ 2 to najnowsza innowacja firmy FOREO – kto powinien włączyć mikroprądy do swojej pielęgnacji skóry i co najbardziej podoba Ci się w nowym urządzeniu?

CL: Pasjonuję się mikroprądami. To niesamowite, że sprawdzają się one u każdego, kto chce pracować nad zwiększeniem siły mięśni i poprawą kontur twarzy. Nie bez przyczyny wszystkie jego programy nazywamy jogą dla twarzy. Jednak BEAR™ 2 różni się od innych urządzeń mikroprądowych: ma cztery różne rodzaje i nasilenia pulsacji mikroprądowych oraz T-Sonic™, dzięki którym nadaje skórze natychmiastowy lifting. Natomiast ja korzystając z urządzeń mikroprądwych w domu zawsze obawiałemsię o bezpieczeństwo. BEAR™ 2 od FOREO posiada także rewolucyjny system Anti-Shock, dzięki czemu nawet przy pełnej mocy, przy prawidłowym użytkowaniu, jest bezpieczny.

F: A czy w swojej pielęgnacji wykorzystujesz UFO™ 3? Jeśli tak, to która z masek Farm to Face jest Twoją ulubioną?

CL: Oczywiście! Większość użytkowników powiedziałaby po prostu, że to terapia LED. Ale dla mnie liczy się też fakt, że robi tak dużo na raz i tak szybko! To jedyne urządzenie, dzięki któremu w ciągu niespełna dwóch minut wyglądam i czuję się dużo lepiej. Czego to zasługa? Oczywiście medycznych świateł LED, terapii ciepłem lub zimnem, w zależności od potrzeb, pulsacji T-sonic oraz maseczki, którą wybierzemy. Moją ulubioną są jagody Açai ze względu na sam to, że niesamowicie nawilża moją odwodnioną skórę. A w połączeniu z czerwonym światłem LED jest dodatkowo ujędrnia – to moja odrobina luksusu w domu!

F: Podzielisz się z czytelnikami jakim tajemniczym wykorzystaniem jednego z urządzeń?

CL: Moje odkrycie to golenie po użyciu LUNA™ 4 – nawet nie potrafię wyjaśnić, jak łatwo jest się golić po odpowiednim, głębokim oczyszczeniu. Panie, które to czytają, mogą wypróbować ten sposób na delikatnej skórze go pod pachami (urządzenie możecie zdezynfekować ciepłą wodą i mydłem, ponieważ jest wykonane z silikonu medycznego!)

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO