Trendy w makijażu na jesień. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Makijaż na jesień. Co będzie trendy?

Jesienią do mody wracają wszelkie kolory kojarzące się z naturą i zmieniającą się aurą. Rządzą beże, brązy, odcienie złota, czerwieni i zieleni. W tym sezonie w modzie będą również mocno pokreślone usta. Trendem na jesień mogą okazać sią makijaże w chłodnych odcieniach, takich jak szarości. Niektórzy projektanci lansują również pastele w odcieniach różu oraz błękitu. Makijaż na jesień może zastąpić biżuterię. Nie bój się błysków. Srebrny eyeliner? Dlaczego nie?

Po te kosmetyki warto sięgać jesienią

Charlotte Tilbury - HOLLYWOOD FILTER - rozświetlająca baza pod makijaż

Do stosowania jako koloryzujący primer, pod podkład lub do zmieszania z podkładem, a także jako rozświetlacz na wystające partie twarzy. Niesamowicie lekka formuła nawilża do 24 godzin, a jednocześnie wygładza i widocznie rozjaśnia skórę, zapewniając promienne wykończenie.

Podkład Giorgio Armani Luminous Silk

Idealnie rozświetlający i dodający promiennego blasku podkład. To aksamitna formuła, która sprawia, że skóra jest perfekcyjnie wygładzona i jedwabiście świetlista. Nawilżające składniki sprawiają, że podkład idealnie łączy w sobie makijaż z działaniem pielęgnacyjnym. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu.

Golden Rose - Just Touch Liquid Concealer – Płynny korektor do twarzy

Długotrwały korektor o średnim stopniu krycia, który koryguje i ukrywa cienie pod oczami oraz nadaje rozświetlony efekt o naturalnym wykończeniu. Ukrywa przebarwienia, zaczerwienienia i tuszuje niedoskonałości skóry. Wzbogacony o Niacynamid (witamina B3) i witaminę E, wspomaga nawilżenie i ochronę skóry. Produkt łatwo się aplikuje opuszkami palców lub pędzlem.

Clinique True Bronze Pressed Powder Bronzer

Lekki puder brązujący daje efekt naturalnie wyglądającej, muśniętej słońcem promiennej skóry. Łatwo się go aplikuje i rozprowadza do uzyskania pożądanego efektu brązującego. Długotrwały.

Benefit Cosmetics Fan Fest

Zwiększ objętość, zmultiplikuj i rozłóż rzęsy niczym wachlarz z maskarą Fan Fest od Benefit. Specjalnie zaprojektowana szczoteczka Full-Flex Fiber Brush, jest wygięta pod kątem 40°, dzięki czemu unosi rzęsy od nasady aż po same końce i dociera do kącików oczu pokrywając nawet najkrótsze włoski. Szczoteczka posiada włókna flex-wave, które unoszą, definiują i rozdzielają rzęsy. Formuła tuszu jest łatwa w aplikacji, nie obciąża i nie osypuje się.

Charlotte Tilbury - MATTE REVOLUTION

Rewolucyjna, ukośna kwadratowa końcówka kształtem przypomina pędzelek do ust i umożliwia precyzyjną aplikację. Odbijające światło pigmenty 3D pomagają stworzyć iluzję rozświetlonych od środka ust. Idealny, długotrwały kolor, którego intensywność można stopniować, i matowe wykończenie.

Lancôme - L'ABSOLU ROUGE CREAM

Odkryj na nowo swoje usta z pomadką L'Absolu Rouge Cream: komfort noszenia, gładkie usta o świetlistym kremowym wykończeniu w wielu luksusowych odcieniach.Wyjątkowa formuła została wzbogacona o 30% w nawilżający balsam różany, mieszankę kwasu hialuronowego i tłoczonego na zimno oleju, który zapewnia aż do 18 godzin poczucia komfortu. Odkryj wyjątkowe, ponadczasowe odcienie zamknięte w nowej luksusowej obudowie wyprodukowanej we Francji.

Paese Cold Crush

Chłodne odcienie na miłośniczek klasycznej elegancji. Rewelacyjna pigmentacja oraz intensywne wykończenie. Formuły łatwo się blendują i łączą się sobą. Początkuje osoby będą zadowolone faktem, że cienie nie osypują się i nie tworzą efektu skorupy na powiece.

