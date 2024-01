Sprawdzone pomysły na prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka

Zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych, skarpetki z ciekawym motywem, suplementy wspomagające zdrowie i kondycję lub akcesoria umożliwiające monitorowanie stanu zdrowia to zawsze trafiony prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka. Oto kilka sprawdzonych „pewniaków”. Więcej propozycji znajdziesz w drogeriach Super-Pharm, na superpharm.pl i w aplikacji – teraz można je kupić w promocyjnych cenach.

PREZENTY DLA PIĘKNA

Zestaw kosmetyków sprawi, że babcia i dziadek poczują się piękniej. A może zainspiruje ich do regularnych rytuałów dla urody we dwoje? Poniżej kilka propozycji zestawów dla babci i dziadka.

Dermika Luxury Placenta 50+ zestaw kosmetyków do pielęgnacji, teraz -40% taniej

Dermika Luxury Placenta przenosi pielęgnację twarzy w inny, doskonalszy wymiar, aby skutecznie zatrzymać czas i poprawić wygląd skóry dojrzałej. Luksusowe, gęste i kremowe formuły uwodzą bogactwem składników aktywnych, pozwalając cieszyć się piękną i jędrną skórą dłużej, bez względu na wiek. Posiadają moc przywracania skórze energii i reaktywowania jej mechanizmów witalnych. Podwójne działanie przeciwzmarszczkowe zapewnia innowacyjne połączenie roślinnej placenty z komórkami macierzystymi z drzewa arganowego, które stymulują skórę od wewnątrz, pobudzając w niej procesy regeneracyjne i zdolność do samo naprawy.

Zestaw Vichy Neovadiol Post-Menopause, teraz -25% taniej

VICHY Neovadiol Post-Menopause to zestaw produktów kosmetycznych, opracowany z myślą o pielęgnacji każdego rodzaju skóry dojrzałej w okresie pomenopauzalnym. Pomaga poprawić jędrność i elastyczność skóry, ujednolicić koloryt cery, a także wygładzić zmarszczki.

Dermika 100% for Men - zestaw pielęgnacyjny dla mężczyzn, teraz -40% taniej

Specjalnie dla mężczyzn świadomych potrzeb swojej skóry, w laboratoriach Dermiki powstała seria kosmetyków 100% for MEN skoncentrowana na spełnianiu ich wyjątkowych oczekiwań. Kremy zapewniają efektywną pielęgnację przeciwstarzeniową, mają lekkie, przyjazne konsystencje, łatwo się rozprowadzają i szybko wchłaniają. W zestawie znajdziemy krem przeciw zmarszczkom i bruzdom na dzień i na noc oraz krem przeciw zmarszczkom wokół oczu.

Zestaw kosmetyków do pielęgnacji dla mężczyzn Homme marki Vichy, teraz -25% taniej

W tym zestawie znajdziemy trzy najpotrzebniejsze produkty do codziennego użytku. Zestaw usprawni pielęgnację, zregeneruje i świetnie zadba o całe ciało. Dzięki niemu dziadek codziennie będzie czuł się komfortowo, świeżo, a jego cera nabierze blasku. Zestaw zawiera: Krem do twarzy Structure Force, Antyperspirant w kulce, żel pod prysznic.

Zestaw podarunkowy Gillette Mach3, teraz -35% taniej

To zestaw, który z golenia uczyni prawdziwy rytuał. W stylowej kosmetyczce znajdziemy maszynkę do golenia Gillette Mach3 i żel do golenia Series.

Zestaw podarunkowy Old Spice Alpinist, teraz -35% taniej

Zapachy Old Spice są jak powrót do młodości. Zestaw podarunkowy Old Spice Alpinist w pudełku zawiera dezodorant w sztyfcie, dezodorant w sprayu i żel pod prysznic dla mężczyzn Whitewater. Kosmetyki te są dostępne w kartonowym pudełku Alpinist, w którym znajduje się również gra domino do samodzielnego wykonania. Wystarczy wyciąć kostki z bocznej części pudełka – i gotowe.

PREZENTY DLA ZDROWIA I DOBREGO SAMOPOCZUCIA

Prezenty z kategorii zdrowie są wyrazem troski o naszych najbliższych. Zestaw witamin wspierających pamięć czy ciśnieniomierz będą jak wyznanie: „Kocham Was!”

Biovital Zdrowie Plus 1000 ml, tonik witaminowy – suplement diety, 44,99 zł (cena regularna 53,99 zł, najniższa cena 30 dni przed wprowadzeniem promocji – 39,99 zł)

Biovital ZDROWIE plus to produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Zalecany szczególnie osobom przepracowanym, przemęczonym, chcącym zachować zdrowie, odporność, energię i dobrą kondycję organizmu niezależnie od wieku.

Biovital ZDROWIE plus to wzbogacony skład wyróżniający się składnikami o wysokiej BIO-DOSTĘPNOŚCI, których skuteczność wskazana została w licznych opracowaniach medycznych.

Skład produktu został dopracowany dla DIABETYKÓW.

Life Tonik witaminowy, 1000 ml, 19,99 zł – suplement diety (cena regularna 29,99 zł, najniższa cena 30 dni przed wprowadzeniem promocji – 19,99 zł)

Life Tonik Witaminowy to suplement diety w formie płynnej zawierający witaminy, żelazo i ekstrakty roślinne. Tonik jest idealnym produktem dla osób chcących zadbać o prawidłowe funkcjonowanie swojego serca. Dodatkowo suplement pomaga zniwelować uczucie zmęczenia i znużenia. Produkt jest pasteryzowany.

Właściwości składników aktywnych:

Wyciąg z owoców głogu – wspomaga pracę serca zwiększając dopływ tlenu i poprawiając ukrwienie w naczyniach krwionośnych.

Żelazo – pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, hemoglobiny oraz w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie. Odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Witaminy z grupy B – przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (ryboflawina, witamina B6, niacyna). Pomagają również w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz wspomagają funkcje psychologiczne (niacyna, tiamina, witamina B6). Dodatkowo tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.

Life Ciśnieniomierz Automatyczny LC 200, wyrób medyczny, 99,99 zł (cena regularna 119,99 zł, najniższa cena na 30 dni przed wprowadzeniem promocji – 99,99 zł)

Naramienny ciśnieniomierz do codziennego stosowania:

Pomiar ciśnienia krwi i pulsu

Testowany klinicznie (protokół BHS)

Technologia IHD - wykrywanie arytmi

Pamięć - 30 pomiarów

Miękki mankiet stożkowy 22-42 cm

W komplecie:

etui do transportu

Wskaźnik wyczerpanej baterii

Można stosować akumulatory

Gniazdo zasilacza

3 lata gwarancji w systemie door to door

PREZENTY PRAKTYCZNE Z FANTAZJĄ

Skarpetki z intrygującym nadrukiem lub rajstopy w niebanalny wzór pomogą znów dziadkom poczuć młodzieńczą energię. Prezenty praktyczne mogą być przecież z przymrużeniem oka.

Bawełniane skarpety Life Hipster, teraz -20%

Ujmujący print świetnie dopełnieni każdą stylizację. Kolor skarpet jest stonowany, dzięki czemu będą pasować do wielu ciuchów. Zostały wykonane z bawełny z dodatkiem poliamidu i elastanu. Delikatna gumka sprawia, że skarpetki świetnie trzymają się na nogach bez uciskania. Sprawią, że Twoje stopy będą czuć się komfortowo przez cały dzień!

Rajstopy Premium 20 DEN Life Kropeczki, teraz – 20%

Rajstopy wykonane z najwyższej jakości przędz oplatanych. Charakteryzuje je zwiększona odporność na powstawanie tzw. zaciągnięć. Rajstopy idealnie dopasowują się do sylwetki. Płaski szew zastosowany w części majtkowej zapewnia jeszcze większy komfort użytkowania.