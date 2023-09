i Autor: Materiały prasowe Rituals

Strefa beauty

Stwórz domowe SPA z ulepszą kolekcję legendarnej marki

Rituals Cosmetics ogłasza relaunch swojej kultowej kolekcji przeznaczonej do domowego spa - The Ritual of Hammam. Ta odświeżona i ulepszona gama zawierająca nowe produkty, została wzbogacona olejem arganowym i eukaliptusem. Kosmetyki składają się w co najmniej 90% ze składników pochodzenia naturalnego*. Ponadto, Rituals wprowadza także złuszczającą kostkę pielęgnującą The Ritual of Hammam, jako część zupełnie nowej kolekcji Clean Beauty Bar. Ta wyjątkowa, niezawierająca mydła kostka złuszczająca w 92% składa się ze składników pochodzenia naturalnego.