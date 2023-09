Magiczny krem na zmarszczki w gigantycznej promocji Rossmanna. Obniżka prawie 50 proc. na luksusowy krem z diamentami. Twoja skóra nigdy nie była gładsza

Promocje w Rossmannie. Luksusowy krem z diamentami i złotem za mniej niż 50 zł

Obecna oferta promocyjna Rossmanna obowiązuje jeszcze jedynie do 15 września. Jeżeli chcesz skorzystać z aktualnych promocji, to warto się pospieszyć. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz szeroki wybór kosmetyków antystarzeniowych, które skutecznie zminimalizują widoczność pierwszych zmarszczek. W promocji Rossmanna znalazł się między innymi diamentowy krem na dzień i na noc Edition de Luxe od marki CHRISTIAN LAURENT. Jeszcze do 15 września kosztuje on 48,99 zł regularna cena to 81,99 zł). To luksusowy krem przeciwzmareszczkowy, który w kompleksowy sposób zadba o Twoją skórę i sprawi, że stanie się ona wyraźnie jędrniejsza, bardziej rozświetlona oraz gładsza. Pył diamentowy doskonale odmładza wygląd skóry, wspomaga regenerację i subtelnie rozświetla. 24K złoto działa ujędrniająco i głęboko nawilża. NeuroPeptydy najnowszej generacji działają silnie przeciwzmarszczkowo i liftingująco. Platyna wyrównuje koloryt skóry, odżywia i wygładza. Resveratrol to jeden z najbardziej skutecznych antyoksydantów. Neutralizuje wolne rodniki, działa regenerująco i przeciwstarzeniowo. Krem CHRISTIAN LAURENT Edition de Luxe z promocji Rossmanna z powodzeniem zastąpi inne kosmetyki przeciwstarzeniowe.

