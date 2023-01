Styczeń jest miesiącem wege!

Tanie perfumy za 25 zł do złudzenia przypominają luksusowe Giorgio Armani. Są piękne jak My Way. To ulubieniec kobiet w 2022

30-dniowe wyzwanie kulinarne to doskonała okazja, by przekonać się do zalet diety bezmięsnej. Do inicjatywy Veggie Challenge, organizowanej podczas miesiąca kuchni roślinnej, dołączyło już ponad pół miliona uczestników z całego świata. Autorem akcji jest ProVeg – organizacja podnosząca świadomość żywieniową, której misją jest redukcja spożycia produktów odzwierzęcych o 50% do 2040 roku. W tym roku do Veggie Challenge dołącza Garden Gourmet: marka roślinnych alternatyw mięsa od Nestlé, popularna wśród wegan, wegetarian i fleksitarian.

– Miesiąc bez mięsa lub z jego ograniczoną ilością nie tylko będzie korzystny dla zdrowia, planety i zwierząt, ale także pozwoli wykształcić nowe umiejętności kulinarne i sprawi, że przygotowanie posiłków roślinnych będzie przyjemnością – mówi Bartosz Dmowski, CEE Business Development Manager Garden Gourmet – Na dedykowanej wyzwaniu platformie udostępniamy liczne porady i przepisy na różnorodne dania – m.in. wegańskiego burgera, wrapy z roślinnym sznyclem czy pizzę z warzywnymi klopsikami, do których spróbowania zachęcamy wszystkie osoby pragnące zmienić swoje nawyki żywieniowe.

Zobacz także: Storczyki nie kwitną? Wystarczy drobna zmiana w podlewaniu, a kwiaty będą rosły jak w palmiarni

Aby otrzymywać dzienną porcję ciekawostek i wskazówek dotyczących kuchni wegańskiej, wegetariańskiej czy fleksitariańskiej wystarczy zapisać się do wyzwania na stronie https://veggiechallenge.pl/garden-gourmet/. Każdy uczestnik Veggie Challenge może liczyć na dostęp do przepisów na pyszne roślinne dania oraz dawkę wiedzy i inspiracji nt. roślinnego stylu życia. Organizatorzy dzielą się poradami w jaki sposób odpowiedzialnie planować zakupy żywności oraz racjonalnie ją przechowywać. Dostępne są także statystyki, które dodatkowo motywują do podjęcia wyzwania: 30-dniowa dieta roślinna pozwala uratować życie 6 zwierząt, ograniczyć produkcję dwutlenku węgla o 62 kg, oszczędzić 39 tysięcy litrów wody i zachować do 80 m2 pól uprawnych.