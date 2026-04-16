Sugar scrub? Yummy skin! – nowe peelingi Tutti Frutti!

Nowości polskiej marki Tutti Frutti to mała rewolucja w świecie peelingów. Ich sekretem są na nowo opracowane formuły, które łączą skuteczność i funkcjonalność z doznaniami zmysłowymi. Czemu? Ponieważ to konsystencja i zapach często decydują o tym, czy kosmetyk to absolutny must-have czy raczej totalny big mistake?

CHERRY BOMB Wygładzający peeling cukrowy wiśnia + czerwone owoce oraz COCO CRUSH Odżywczy peeling cukrowy kokos + migdał + makadamia są idealne do regularnego stosowania: zapewniają delikatne, ale skuteczne złuszczenie naskórka, jednocześnie dbając o nawilżenie, bo zawarta w nich gliceryna jest silnym humektantem. Nie przesuszają skóry, co gwarantuje brak uczucia ściągnięcia po zmyciu, za sprawą lekkiej formuły nie pozostawiają tłustego filmu i łatwo się spłukują – są więc doskonałe także wtedy, gdy masz czas tylko na szybki prysznic. Ponadto wyróżnia je wysoka tolerancja, dzięki czemu są odpowiednie także dla skóry wrażliwej. To… który wybierasz?

BUFF IT. SMOOTH IT. LOVE IT! Ten gęsty cukrowy peeling to słodki sposób na ultragładką skórę. Jego skład? Cukier, krzemionka i łupiny makadamia, do tego wiśnie i czerwone owoce, czyli truskawki, maliny i jagody oraz masło shea w towarzystwie gliceryny. Efekt? Doskonale złuszcza naskórek, wygładza i dodaje ciału miękkości jak marzenie. A jak pachnie? Jak wiśniowy sorbet w środku lata – bazą jest wanilia, w nutach sercach rządzi wata cukrowa, a nuty głowy opanowała wiśnia! Efekt? Skin so smoooooth, it’s bomb!

SCRUB. SMOOTH. SHINE! Ten gęsty, cukrowy peeling to słodki sposób na jędrną, odżywioną skórę – porządnie złuszcza i daje natychmiastowy efekt wygładzenia oraz ujędrnienia! Tak działają zawarte w nim składniki aktywne, którymi są: cukier, krzemionka i łupiny makadamia, olej kokosowy i olej ze słodkich migdałów oraz masło shea i gliceryna. Zapach? Jak kremowy deser na rajskiej plaży – baza to tonka, nuty serca stanowi migdał, a nuty głowy to królestwo kokosa. Efekt? Instant glow energy!