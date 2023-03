i Autor: PEPCO/materiały prasowe PEPCO sklep handel promocje

Nowe promocje w Pepco

Sukienka dla kobiet po 40-tce z promocji Pepco, w której się zakochasz. To hit tego sezonu inspirowany latami 70-tymi. Cena jak marzenie. Tylko 50 zł

W ofercie sklepów Pepco pojawiły się właśnie nowe promocje, a wśród nich ciekawa oferta mody damskiej. W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na markowe jeansy damskie, które w promocji Pepco kosztują jedynie 150 zł oraz hitowa sukienka na wiosnę 2023 w cenie zaledwie 50 zł. To uniwersalny model, który przypomina styl lat 70-tych. Wystylizuj do niej buty na koturnach oraz postaw na pełną objętości fryzura, a będzie wyglądać jak gwiazda z dawnych lat. Sukienka z promocji Pepco to zdecydowanie must have na wiosnę 2023.