Ten krem to cement dla Twojej skóry. Kobiety dojrzałe muszą go stosować. Będziesz wyglądała jak młodsza wersja siebie

Wiemy, co kobiety chcą otrzymać 8 marca!

Po ciężkim dniu warto postawić na relaks, a czy może być coś przyjemniejszego niż gorąca kąpiel z bąbelkami? Pomoże Ci w tym odprężająca piana do kąpieli z esencją bursztynową i ekstraktem z pomarańczy od marki Jantar. Esencja bursztynowa pielęgnuje ciało jednocześnie je nawilżając, a ekstrakt z pomarańczy doskonale regeneruje i odżywia. Wystarczy zanurzyć się w przyjemności.

Maska do włosów od Trust My Sister to kompleksowa pielęgnacja, którą warto wprowadzić po zimie. Doskonale nawilży i odżywi kruche i łamliwe włosy. Idealnie sprawdzi się u osób, które potrzebują konkretnego działania i skondensowanej mocy składników aktywnych.

W Rossmannie tylko do maja kupisz wyjątkowe produkty marki ISANA z ceramidami do pielęgnacji ciała. To między innymi odżywczy balsam i peeling w kremie. Doskonale ukoją Twoją skórę i przygotują ją na letnie przygody. W pielęgnacji skóry twarzy polecamy ceramidowy krem PIXI. Bosko wygładzi i nawilży skórę.

Kolejną dawkę odżywienia dla Twojej skóry zapewni nawilżające mleczko od marki FLUFF. To uzupełnienie pielęgnacji oraz genialny produkty pod makijaż. Sprawdzisz się podczas codziennej aplikacji i pozostawi Twoją skórę miękką i przyjemnie odżywioną.

Mgiełka ROSE QUATRZ od Bielendy to z kolei wyjątkowy rytuał, który doda Twojej skórze blasku i szampańskiego rozświetlenia. Sprawi ona, że cera będzie nawilżona i pełna promiennego blasku, którego wszyscy będą Ci zazdrościć.

KIKO Milano Unlimited Double Touch to dwustronna pomadka, która sprawdzi się podczas każdego większego wyjścia. Z jednej strony znajdziesz dobrą, matową pomadkę, które nie wysusza ust i długo się na nich utrzymuje, a z drugiej strony błyszczyk, który zapewni efekt WOW.