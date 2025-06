i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Makijaż

Strefa beauty

Summer alert: Poznaj top produkty do ochrony przed słońcem

Słońce, dłuższe dni i wakacyjny luz to wszystko, czego pragniemy latem – ale dla naszej skóry ten sezon to także wyzwanie. Promieniowanie UV, wysoka temperatura, suche powietrze i zmiany klimatyczne mogą wpływać na kondycję cery, powodując przesuszenie, przebarwienia, a nawet przedwczesne starzenie się skóry. Dlatego właśnie letnia pielęgnacja powinna być kompleksowa, skuteczna i lekka zarazem. To idealny moment, aby postawić na produkty, które łączą wysoką ochronę przeciwsłoneczną, intensywne nawilżenie oraz składniki aktywne rozświetlające cerę i wyrównujące koloryt skóry. Oto najlepsi sprzymierzeńcy zdrowej, promiennej i dobrze chronionej cery tego lata:

Najnowsze z działu Pride Month Sephora i Lady Gaga łączą siły. Wszystko w szczytnym celu! Strefa beauty Letni blask z Eisenberg Paris – idealny makijaż na ciepłe dni Strefa beauty Sorvella Perfume x Miss Polonia: siła zapachu, siła kobiecości. Premiera dwóch nowych kompozycji zapachowych: Black Swan i Gold Miss Strefa promocji Przez cały tydzień Polki będą szturmowały Biedronkę? Wszystko dla tego zapachu! W promocji kultowe perfumy inspirowane legendarnymi zapachami. Jedynie 35 zł za flakon. Te aromaty sprawią, że mąż zabierze Cię na randkę Idzie lato Pani z CCC pokazała, jak wygładzić szorstkie pięty. Po tej domowej mieszance będą niczym skóra bobasa - nawilżona, miękka i gotowa na sandały. Sposób na szorstkie pięty Poznaj produkty, które sprawią, że Twoja skóra będzie wyglądać świetnie – dziś, jutro i przez całe lato! Formuła na przebarwienia - Garnier Serum z witaminą C Garnier Vitamin C+ serum każdego dnia pielęgnuję cerę, która potrzebuje rozświetlenia i uwolnienia od przebarwień. Udowodniono klinicznie, że kosmetyk redukuje 70% przebarwień. WITAMINA C* - pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

NIACYNAMID - kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

KWAS SALICYLOWY - delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

MELASYL™ - nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę. i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Garnier Ochrona z pigmentami - Garnier Vitamin C Rozświetlający fluid na dzień SPF50+ Odkryj doskonałe połączenie ochrony i pielęgnacji dzięki lekkiemu fluidowi na dzień, który łączy moc witaminy C z filtrem SPF50+ o bardzo wysokim stopniu ochrony. Dzięki klinicznie sprawdzonym wynikom, możesz cieszyć się nawet o 53% mniejszą widocznością przebarwień, przy jednoczesnym wzroście o 43% blasku i 40% gładkości skóry. Formuła opiera się na witaminie C, naturalnym przeciwutleniaczu, wykorzystującym proces fermentacji kukurydzy, oraz peptydach i kwasie hialuronowym, które nawilżają i wygładzają skórę. Fluid nie pozostawia białych śladów, nie jest tłusty, klejący ani komedogenny, co sprawia, że jest odpowiedni dla wszystkich typów i odcieni skóry. i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Garnier Ochrona przed fotostarzeniem - L'Oréal Paris Revitalift Clinical Rozświetlający UV fluid SPF50+ z witaminą C* 80% oznak starzenia się skóry jest spowodowane przez promienie UV. Rozwiązanie? Rozświetlający UV fluid SPF50+ z witaminą C Revitalift Clinical od L’Oréal Paris, który każdego dnia wspiera ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, pomaga zapobiec pojawieniu się pierwszych oznak starzenia się skóry, a także zredukować przebarwienia oraz drobne zmarszczki. W ciągu pierwszego miesiąca 93% kobiet przyznaje, że przebarwienia są mniej widoczne, a 92% potwierdza, że drobne zmarszczki są zredukowane. Krem posiada ultralekką, nieklejącą się konsystencję i zapewnia niewidoczne wykończenie na skórze. Jego formuła powstała w oparciu o technologię NETLOCK - po nałożeniu, na skórze tworzy się ultracienka, jednolita i wytrzymała warstwa ochronna. Formuła kremu została wzbogacona o: Witaminę C - antyoksydant, który pomaga rozświetlić skórę;

SPF50+ - filtr przeciwsłoneczny zapewniający bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. i Autor: materiały prasowe L'Oréal Paris Serum na 3 kluczowe oznaki starzenia się skóry - L'Oréal Paris Revitalift Clinical Serum do twarzy z 12% czystej witaminy C, witaminą E i kwasem salicylowy Pięć lat intensywnych badań naukowych i ponad 200 przetestowanych formuł zaowocowały powstaniem serum Revitalift Clinical od L'Oréal Paris. Ten innowacyjny produkt, wzbogacony o 12% czystej witaminy C, witaminę E oraz kwas salicylowy, pomaga skutecznie zwalczyć 3 kluczowe, pierwsze oznaki starzenia się skóry: niejednolity koloryt, rozszerzone pory i drobne zmarszczki. Efekty? Aż 2x bardziej rozświetlona skóra, 2x bardziej wyrównany koloryt, 2x mniej widoczne pory i 2x mniej drobnych linii.* Serum zamknięte jest w matowej szklanej butelce z powłoką anty-UV, która chroni formułę przed dostępem do światła i tlenu. i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe L'Oréal Ochrona przed utratą nawilżenia - MIXA Hyalurogel Serum do twarzy, dla skóry wrażliwej Hyalurogel Serum dla skóry wrażliwej, normalnej i suchej. Produkt zawiera wysokie stężenie składników aktywnych: 5% Witamina B3 + Prowitamina B5 + Kwas Hialuronowy. Serum łagodzi skórę wrażliwą od pierwszego zastosowania, redukując uczucie dyskomfortu i ściągnięcia. Zapewnia intensywne nawilżenie przez 24h. Po 4 tygodniach skóra jest bardziej miękka, gładsza, wypełniona i wygląda zdrowiej. Serum o świeżej konsystencji szybko się wchłania i się nie klei. Formuła stworzona pod kontrolą medyczną. Hipoalergiczny. Nie zatyka porów. i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe MIXA Ochrona przed przesuszeniem - MIXA Hyalurogel Krem do twarzy, bogaty, nawilżający, 24H, skóra sucha i bardzo sucha Krem z zawartością 10% gliceryny i kwasu hialuronowego intensywnie nawilża oraz odżywia skórę. Krem Hyalurogel o bogatej konsystencji szybko się wchłania, aby intensywnie i długotrwale odżywić skórę. Formuła wzbogacona w czysty kwas hialuronowy natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24h. Zawartość gliceryny intensywnie odżywia i koi skórę, zapewniając jej uczucie komfortu. Skóra wygląda na gładszą i wypełnioną, jest chroniona przed przesuszeniem. i Autor: materiały prasowe MIXA