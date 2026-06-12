Sun-kissed make up – letni blask od Eisenberg

To właśnie dlatego letni makijaż coraz częściej opiera się na produktach, które nie tylko upiększają, ale również wspierają kondycję skóry przez cały dzień. Lekkie tekstury, naturalne wykończenie oraz składniki pielęgnacyjne pomagają stworzyć efekt zdrowej, wypoczętej cery bez nadmiernego obciążania skóry. Odpowiednio dobrane kosmetyki pozwalają podkreślić atuty urody, zachowując przy tym świeży i elegancki wygląd nawet podczas najcieplejszych dni. Oto produkty EISENBERG, dzięki którym letni makijaż staje się synonimem naturalnego blasku, komfortu i ponadczasowej elegancji.

EFEKT SKÓRY MUŚNIĘTEJ SŁOŃCEM

Podstawą letniego makijażu jest promienna, naturalnie wyglądająca cera. EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP doskonale wpisuje się w ten trend, zapewniając lekkie krycie i efekt „drugiej skóry”, bez obciążania czy tworzenia efektu maski. Jego komfortowa formuła wyrównuje koloryt, koryguje niedoskonałości i pozostawia świeże, naturalne wykończenie, które doskonale prezentuje się zarówno w pełnym słońcu, jak i podczas letnich wieczorów. Podkład został wzbogacony również o wyciąg z granatu o właściwościach antyoksydacyjnych. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację, stymulację i dotlenienie skóry. Efekt? Naturalny glow, komfort przez cały dzień i cera, która wygląda świeżo niezależnie od temperatury.

SPRAWDŹ: EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 299 zł/30 ml/sephora.pl

SUBTELNE WYKOŃCZENIE

Latem skóra powinna wyglądać świeżo i promiennie, ale bez nadmiernego błyszczenia. EISENEBRG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER pozwala osiągnąć ten balans, utrwalając makijaż i zapewniając efekt gładkiej, nieskazitelnej cery. Jego ultradrobna formuła subtelnie wygładza powierzchnię skóry, optycznie minimalizuje widoczność porów i niedoskonałości, pozostawiając naturalne, świetliste wykończenie. Puder został wzbogacony o proszek z łodyg bambusa, który pomaga kontrolować nadmiar sebum i ogranicza błyszczenie skóry. Jednocześnie kompleks rewitalizujący wspiera nawilżenie i ochronę przed wolnymi rodnikami, dzięki czemu cera zachowuje zdrowy wygląd i naturalny blask. To idealne dopełnienie letniego makijażu – lekkie, niewidoczne na skórze i stworzone z myślą o efekcie „sun-kissed glow” bez kompromisów.

SPRAWDŹ: EISENBERG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER, 379 zł/7 g/sephora.pl

LETNIA LEKKOŚĆ SPOJRZENIA

Latem makijaż oczu stawia na lekkość i naturalność. Zamiast mocno podkreślonych rzęs coraz częściej wybieramy subtelny efekt, który wydobywa spojrzenie, zachowując jego świeży charakter. EISENBERG BROW DEFINER & LASH PRIMER pozwala perfekcyjnie zdefiniować brwi oraz przygotować rzęsy do makijażu, nadając im objętość, długość i naturalnie uporządkowany wygląd. To także doskonały sposób na modny letni look z delikatnie podkreślonymi, brązowymi rzęsami, które wyglądają lekko i niezwykle elegancko. Wzbogacona o ekstrakt z białego łubinu formuła pielęgnuje włoski, zapewniając efekt optycznego zagęszczenia zarówno brwi i rzęs. Precyzyjna szczoteczka tworzy perfekcyjne wykończenie – idealne do makijażu inspirowanego letnim blaskiem i swobodną elegancją.

SPRAWDŹ: EISENBERG BROW DEFINER & LASH PRIMER, 229 zł/7 ml/sephora.pl

OSTATNI SUN-KISSED TOUCH

Nic nie podkreśla letniego makijażu lepiej niż subtelny kolor, który wygląda tak, jakby pojawił się na skórze naturalnie. EISENBERG FUSION BALM otula usta delikatną mgiełką koloru, zapewniając im nawilżenie, miękkość i zdrowy blask. Jego ultrakremowa, lekka formuła sprawia, że usta wyglądają świeżo i naturalnie, doskonale wpisując się w naturalny letni efekt. To jednak produkt, który daje znacznie więcej możliwości. Niewielką ilość balsamu można delikatnie wklepać również w policzki, uzyskując efekt świeżego, naturalnego rumieńca inspirowanego skórą muśniętą słońcem. Formuła wzbogacona o wyciąg z czereśni, olej z pestek krokosza i witaminę E pielęgnuje skórę podczas noszenia, zapewniając komfort przez cały dzień. To idealne wykończenie letniego makijażu – lekkie, promienne i pełne naturalnego uroku.

SPRAWDŹ: EISENBERG FUSION BALM, 219 zł/3,5 g/sephora.pl

Już w czerwcu marka zaprezentuje nową odsłonę linii LE MAQUILLAGE – gamę nowych produktów stworzoną z myślą o kobietach, które oczekują od makijażu czegoś więcej niż tylko efektu! To kolekcja łącząca pielęgnację i kolor, wzbogacona o luksusowe tekstury oraz nowoczesne podejście do piękna.

Linia dostępna już w czerwcu na www.sephora.pl oraz w wybranych perfumeriach Sephora od lipca.