SUNCARE COLLECTION – nowa linia z faktorem SPF od KIKO MILANO

Linię KIKO MILANO Suncare Collection tworzą wodoodporne produkty, które nie tylko zabezpieczają twarz, ciało i włosy przed promieniowaniem UV, ale dzięki właściwościom pielęgnacyjnym, w tym zawartości kwasu hialuronowego, jednocześnie je odżywiają. Design kolekcji nawiązuje do wakacji w tropikach: kosmetyki samoopalające mają głęboki odcień brązu, te przeznaczone do ochrony przeciwsłonecznej przywołują na myśl lazurowy błękit oceanu, a preparaty po opalaniu przypominają jasnoniebieskie letnie niebo. Warto także wiedzieć, że Suncare Collection to linia przygotowana z myślą o bezpieczeństwie oceanów – badania wykazały, że produkty nie są toksyczne dla alg morskich i ulegają skutecznej biodegradacji w słonej wodzie. W kolekcji dostępnych jest m. in. pięć poniższych hitów.

Self tan water to nawilżająca woda samoopalająca do ciała z kwasem hialuronowym. Ma niewiarygodnie lekką konsystencję i daje efekt stopniowej opalenizny, której intensywność można modyfikować, dostosowując metodę aplikacji i ilość użytego produktu. Woda natychmiast się wchłania, nie pozostawia śladów i działa jak prawdziwy eliksir piękna o zapachu egzotycznego monoi. Wystarczy jeden gest, by poczuć świeżość, a skóra zyskała słoneczny blask.

Sun Protection Cream SPF 30 lub SPF 50 to wodoodporny, nawilżający krem przeciwsłoneczny do twarzy z kwasem hialuronowym i niacynamidem, który zapewnia wysoką ochronę przed promieniami UVA i UVB. Ma lekką, niewyczuwalną konsystencję, zapewnia skórze komfort i szybko się wchłania, nie pozostawiając śladów. Krem pachnie egzotycznymi nutami monoi i można go łatwo ponownie nałożyć w razie potrzeby. Warto mieć go ze sobą wszędzie – w mieście, nad morzem i w górach.

Sun Protection Fluid SPF 30 lub SPF 50 to nawilżający balsam przeciwsłoneczny do ciała z filtrem i kwasem hialuronowym, który zapewnia wysoką ochronę przed promieniami UVA i UVB, chroni i koi skórę. Jego otulająca, lekka kremowa konsystencja sprawia, że aplikacja jest niezwykle przyjemna, a nuty egzotycznego monoi długo utrzymują się na skórze. Balsam jest wodoodporny, szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy i można go z łatwością nałożyć ponownie.

Sun Protection Invisible Stick SPF to wodoodporny sztyft do twarzy i ciała z filtrem SPF 50, który chroni skórę przezroczystym filmem, zapewniając komfort bez uczucia tłustości. Jego pachnąca egzotycznymi nutami monoi formuła została wzbogacona o kwas hialuronowy i witaminę E, dzięki czemu nie tylko zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, ale ma także działanie nawilżające. Kosmetyk nakłada się równomiernie, nie pozostawia smug ani śladów, a praktyczny format zachęca do regularnej aplikacji w ciągu ekspozycji słonecznej.

After Sun Shimmering Oil to rozświetlający, nawilżający i kojący olejek do ciała i włosów, który doskonale rozprowadza się na skórze, natychmiast ją pielęgnując i wzmacniając przez cały rok. Mimo że kosmetyk zawiera oleje z awokado, oliwek, słodkich migdałów oraz kokosa, a także jest nasycony mikroperłami, nie jest tłusty i momentalnie się wchłania. Pachnie egzotycznymi nutami monoi, rozpieszczając ciało i włosy po ekspozycji na słońce, wiatr i sól.

